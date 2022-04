Pressemeldung

Der SHK-Online-Shop COLONS.de präsentiert sich erstmals auf der IFH/Intherm in Nürnberg. Abbildung: COLONS.de

COLONS.de präsentiert SHK-Online-Shop auf der IFH/Intherm in Nürnberg

Erste Messebeteiligung in Deutschland seit Start des Online-Shops vor zwei Jahren

Messebesucher können sich persönlich von den Vorteilen der digitalen Produktbeschaffung überzeugen

Der SHK-Online-Großhandel COLONS.de ist erstmals seit seiner Gründung auf einer deutschen Fachmesse vertreten. Vom 26. bis 29. April 2022 können sich die Messebesucher der Nürnberger IFH/Intherm in Halle 7, Stand 7.414, persönlich vom innovativen SHK-Online-Shop und dessen Vorteilen überzeugen. Seit Februar 2020 bietet der B2B-Online-Shop www.colons.de unter Einhaltung des dreistufigen Vertriebswegs ein breit gefächertes Produktsortiment in den Bereichen Sanitär, Heizung, Umwelt, Klima, Lüftung und Elektro zu festen Preisen an. Der Shop deckt alle Funktionen ab, die ein heutiges SHK-Handwerksunternehmen für eine unkomplizierte und sichere digitale Produktbeschaffung benötigt. Darüber hinaus minimiert dieser Vertriebsweg Transaktionskosten und ermöglicht eine effektive und zeitsparende Abwicklung der Einkaufsprozesse.

Auf der IFH/Intherm steht das COLONS-Team für persönlichen Gespräche zur Verfügung und gibt Einblicke in die Prozessabläufe der digitalen Produktbeschaffung. Anschaulich werden die Vorteile aufgezeigt, die der SHK-Online-Shop dem Fachhandwerker bietet. Dazu gehört u.a. der schnelle Registrierungsprozess ebenso wie der schlanke Check-out-Prozess mit seinen verschiedenen Zahlungsmethoden. Moderne Handwerksunternehmen erwarten heute neben der umfassenden Betreuung durch ihren traditionellen Full Service Großhändler alternativ die schnelle Produktbeschaffung mit schlanken Servicestrukturen. Genau diese Form der Produkt-Bedarfsdeckung bietet COLONS.de an.

COLONS.de auf der IFH/Intherm 2022 in Halle 7, Stand 7.414 und unter www.colons.de