Das von Grünbeck entwickelte, werkzeuglose cliQlock-Modulsystem revolutioniert die Montage von Wasseraufbereitungssystemen. Es spart Fachhandwerkern wertvolle Arbeitszeit und gibt Hausbesitzern erstmals die Möglichkeit, ihre Wasseraufbereitung einfach und kostengünstig auch im Nachhinein an ihre Bedürfnisse anpassen zu lassen. Das cliQlock-Basismodul ist bereits bestellbar und kann ab Mai 2024 ausgeliefert werden.

Lediglich 100 Millimeter freie Leitung sind nötig – schon lassen sich künftig sowohl Wasserfilter, Wasserenthärtung als auch Dosierung in jede Hauswasserinstallation integrieren. Auch das Nachrüsten in Bestandsgebäude ist somit problemlos möglich. Dabei müssen sich die Hauseigentümer nicht von vornherein entscheiden, ob sie über einen pureliQ-Filter von Grünbeck hinaus auch gleich eine Enthärtungsanlage softliQ:SE der neuesten Generation nutzen wollen. Dank dem neuen cliQlock-Modulsystem lässt sich diese jederzeit und mit sehr geringem Zeitaufwand nachrüsten.

Herzstück des neuen Modulsystems ist das aus Hochleistungskunststoff gefertigte cliQlock-Basismodul, das in ausgiebigen Tests Dichtheit und Dauerfestigkeit bewiesen hat. Es steht also seinen Vorgängern aus Messing in nichts nach. Das cliQlock-Basismodul gibt es in den drei Größen 3/4", 1" oder 1 1/4". Doch egal welches zum Einsatz kommt, es ist mit allen neuen pureliQ-Filtern der X-Baureihe und softliQ:SE-Anlagen beliebig kombinierbar.

Entsprechend reduziert sich die in den Servicefahrzeugen mitzuführende und im Lager vorzuhaltende Variantenzahl der anzuschließenden Komponenten. Bei den pureliQ-Filtern der X-Baureihe bedeutet das: Es gibt sie zukünftig einheitlich als Fein-, Rückspül- oder Automatikfilter, jeweils mit oder ohne Druckminderer. Aus diesen sechs Filtern ergeben sich durch die drei Anschlussgrößen des cliQlock-Basismoduls in Summe 18 Varianten. Die Kombination aus Druckminderer und dem im cliQlock-Basismodul verbauten Rückflussverhinderer bedeutet ein Höchstmaß an Sicherheit. Auch die Enthärtungsanlagen softliQ:SE lassen sich mit allen drei Anschlussgrößen installieren. Reduzierstücke gehören der Vergangenheit an.

Entscheidend für die zuverlässige Funktion des neuen Systems sind die patentierten cliQlock-Klammern. Formschlüssig designt, ersetzen sie im werkzeuglosen cliQlock-Modulsystem herkömmliche Verschraubungen und umschließen das Bauteil zuverlässig um nahezu 360 Grad. Fachhandwerker sparen sich auf diese Weise viel Zeit durch aufwendige und teure Rohrleitungsarbeiten. Klick und dicht. Ein Zusatzvorteil geht automatisch einher: Die Einstellung der Fließrichtung erfolgt bei allen angeschlossenen Komponenten durch einfaches Verdrehen der einzelnen Module.