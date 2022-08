Nachhaltigkeit spielt in unserem Denken und Handeln und auch in unserem Wohnen eine immer wichtigere Rolle. Das Eigenheim bietet in der Regel noch große Optimierungspotenziale, die sich positiv auf die Umwelt und die Energierechnung auswirken. Auch im Badezimmer lassen sich Maßnahmen umsetzen, die dazu beitragen, nachhaltiger zu leben und wichtige Ressourcen zu schützen. Die aktuelle Verbraucherkampagne „80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz weist auf das Energiesparpotenzial bei der Nutzung cleverer Technologien im Badezimmer hin. Bereits durch die Verwendung einer wassersparenden Handbrause beispielsweise hansgrohe Raindance Select S mit EcoSmart-Technologie und einem Durchfluss von nur 8,5 Litern pro Minute, lassen sich in einem Jahr rund 1.541 kWh also 8% des gesamten Energieverbrauches eines vierköpfigen Haushalts einsparen*. Denn wenn weniger Wasser bedeutet auch weniger warmes Wasser. So senken EcoSmart- und CoolStart­Produkte nebenbei den warmwasserbedingten Energiebedarf.

Von links nach rechts: Pulsify S, Raindance Select E und Crometta sparen Wasser und damit auch Energie. Dank der Strahlarten bereiten die Brausen ein Duscherlebnis zum Wohlfühlen. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Die hansgrohe EcoSmart-Handbrausen verfügen über eine spezielle Durchflussregelung. Durch die eigens entwickelten, innovativen Strahldüsen fließen nur circa 8,5 Liter Wasser pro Minute. Das Duschvergnügen überzeugt dennoch: Dank feiner Strahlarten wie dem angenehmen PowderRain-Strahl wird die Wassermenge besonders effizient und clever genutzt. Einfach montiert, schonen sie im Handumdrehen die Umwelt und das eigene Portemonnaie. Die EcoSmart-Varianten der Pulsify Select S, Raindance Select E und Crometta Handbrausen passen dank ihres zeitlosen Designs und Verfügbarkeit in verschiedenen Oberflächen harmonisch in verschiedene Badezimmerstile. So bleibt auch optisch die Wohlfühlatmosphäre im heimischen Rückzugsort erhalten.

EcoSmart im System

Vernis Shape (links) und Crometta E (rechts) sind nicht nur wahre Hingucker. Dank ihrer effizienten Ressourcennutzung können sie dazu beitragen, den Alltag noch nachhaltiger zu gestalten und den Energieverbrauch im Badezimmer senken. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Auch die Showerpipes der Linien Vernis Shape, Crometta E und Pulsify S Linien überzeugen durch einen effizienten Umgang mit unserer wertvollsten Ressource: Wasser. Sie bringen als Komplettsystem aus Duschstange, Thermostat sowie Kopf- und Handbrause, Wellnesserlebnisse und Nachhaltigkeit ins Eigenheim. Die großflächigen Kopfbrausen verbrauchen in den EcoSmart-Varianten von Vernis Shape und Crometta E mit flächigem Rain-Strahl ebenfalls nur zwischen 8,7 und 7,6 Litern Wasser pro Minute. Wahlweise sind die Hand- und Kopfbrausen auch ohne das Komplettsystem erhältlich. Ein Wechsel lohnt sich allemal, denn er ist gleichzeitig eine rentabel und einfach umsetzbare Klimaschutzmaßnahmen: Der CO2-Fußabdruck des Vier- Personen-Haushaltes senkt sich dank der Energieeinsparung für die Warmwasserbereitung jährlich um 400 Kilogramm.

Der richtige Dreh zum Sparen: CoolStart

Cool bleiben, auch bei steigenden Energiekosten: Dank CoolStart von hansgrohe wird nur Energie für Warmwasser bereitgestellt, wenn dieses auch wirklich benötigt wird. Rebris E von hansgrohe (links) verbraucht dank EcoSmart+ Technologie nur rund 4 Liter bei 3 bar. Copyright: hansgrohe/Hansgrohe SE

Auch die Nutzung des Waschplatzes lässt sich durch clevere Technologien optimieren. Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die hansgrohe CoolStart-Technologie. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert. Daher wird für ein kurzes An und Aus der Armatur, beispielweise beim Zahnbürste befeuchten, nicht unnötig Energie für Warmwasserbereitung verbraucht. Die integrierte EcoSmart+ -Technologie senkt den Wasserverbrauch auf nur vier Liter pro Minute bei drei bar. Somit reduziert Rebris den Durchlauf um weitere 20 Prozent im Vergleich zu EcoSmart-Produkten. In Sachen Komfort und Design müssen im Traumbad keine Kompromisse eingegangen werden: die hansgrohe Rebris E und Finoris Linien bieten ein besonders augenfälliges Design und angenehmen Wasserstrahl.

*Energieverbrauch für Warmwasser und Heizung: 18.000 kWh pro Jahr www.eon.de/de/pk/erdgas/gasverbrauch.html