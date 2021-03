In der Vergangenheit waren die Einladungen von TOTO anlässlich der ISH geprägt von einem großzügigen Messestand, sinnlich erfahrbaren Technologie- und Produktshows. Nun setzt das Unternehmen alles daran, die TOTO Innovationen und Hygienetechnologien auch im digitalen Zusammenhang erlebbar zu machen. Erleben sie Cleanovation, die „Sauberkeitsinnovation“ von TOTO auf der ISH vom 22.03. bis zum 26.03.2021.



Mit Filmen, interaktiven Räumen und einem Veranstaltungsprogramm präsentiert sich TOTO interaktiv, vielseitig und nah am Besucher. Das Unternehmen eröffnet eine Welt, in der Wohlbefinden und Regeneration, aber auch die drängenden Probleme unserer Gegenwart angesprochen werden: Wie gehen wir mit Infektionsgefahr um und wie gelingt es, sich bereits im Badezimmer wirksam davor zu schützen. Erstmals spricht auch die Messe Frankfurt im Vorfeld des Branchenereignisses von einer „sich abzeichnenden Hygienewelle im Bad“. Hygiene im positiven Sinn, das bedeutet stets in Verbindung mit Komfort, Regeneration und Wohlbefinden, ist das Kernthema des japanischen Traditionsunternehmens. In jüngster Zeit richtet sich der Fokus besonders auf die von TOTO entwickelten innovativen Hygienetechnologien. Dies betrifft vor allem die WASHLETTM (Dusch-WCs) und spülrandlose WCs.



„Unsere WCs gehören zu den hygienischsten WCs, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind und die alle WC-Standards erfüllen, die vom Robert-Koch-Institut für Krankenhäuser empfohlen werden“, so das Statement von Hubertus Brüggemann, Vertriebsdirektor / Sales Director TOTO Europe.



