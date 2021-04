Ein neues Verständnis von Hygiene zu schaffen, das jeden Moment des täglichen Lebens bereichert – das ist die Kernbotschaft, die das Sanitärunternehmen TOTO vermitteln möchte. Die auf der ISH 2021 präsentierten Neuheiten verfügen über spezielle Technologien für noch mehr Sauberkeit, die TOTO unter dem Begriff „Cleanovation“ vereint: Sauberkeits-Innovation. Vielseitig einsetzbar – vom privaten Badezimmer bis hin zur Hotellerie und Gesundheitseinrichtungen – sind vor allem die WCs und Dusch-WCs (WASHLET™) des japanischen Herstellers. Erstmals präsentiert werden das neue TOTO WASHLET™ RG, neue WC-Modelle mit einer geringeren Ausladung sowie im Design ansprechende Waschtische, die aus hochwertiger Keramik gefertigt sind und mit ihrem Design jedes Badezimmerinterieur bereichern.



Auf der digitalen ISH 2021 präsentierte TOTO eine Welt, in der Wohlbefinden und Regeneration, aber auch die drängenden Probleme unserer Gegenwart angesprochen werden: Wie gehen wir mit Infektionsgefahr um und wie gelingt es, sich bereits im Badezimmer wirksam davor zu schützen. Erstmals spricht auch die Messe Frankfurt im Vorfeld des Branchenereignisses von einer „sich abzeichnenden Hygienewelle im Bad“. Hygiene im positiven Sinn ist schon immer das Kernthema des japanischen Traditionsunternehmens. Sie wird bei TOTO, sowie in der japanischen Kultur überhaupt, weit gefasst: das persönliche Wohlbefinden, die Regeneration, das achtsame Umgehen untereinander, all diese Aspekte spielen im Hygieneverständnis der Japaner eine wichtige Rolle und sind ganz selbstverständlich.



Produktneuheit WASHLET™ RG und RG lite

Die WASHLET™ des japanischen Komplettbadanbieters gelten allgemein als die Dusch-WCs im Markt mit den umfangreichsten Hygienefunktionen. Sie lassen sich leicht reinigen und verfügen über Technologien, die langanhaltende Sauberkeit garantieren. Viele Nutzer, die sich für ein WASHLET™ entschieden haben, beschreiben diese Erfahrung als „lebensverändernd“. Neu im Programm ist das WASHLET™ RG in ansprechender, gerundeter Form, das erstmals zur ISH 2021 vorgestellt wird. Das Modell RG wird von TOTO in zwei Varianten angeboten. Neben der Standardvariante wird auch das Modell RG Lite in das Programm aufgenommen. Bei der Lite-Variante sind die zahlreichen TOTO Komforttechniken um die Premist Funktion und die Geruchsabsaugung reduziert und sollen damit auch preislich den Einstieg die Welt der WASHLET™ vereinfachen.



Produktneuheit WC RP compact und WC GP

Nach der Devise „Unser Maßstab ist das perfekte WC“, setzt TOTO auch in diesem Produktsegment neue Maßstäbe. Das WC RP compact verfügt über eine Ausladung von nur 490 mm und ist damit die ideale Toilette für kleine Gäste-WC oder beengte Badezimmer. Das WC GP vereint in neuem zeitlosen Design alle bewährten TOTO Technologien. Über ihre Designqualität hinaus überzeugen die neuen Modelle vor allem mit ihrem hohem Hygienestandard. Nach intensiver Forschung und Entwicklung nimmt TOTO für sich in Anspruch, dass die eigenen WCs „zu den hygienischsten WCs gehören, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind und die alle WC-Standards erfüllen, die vom Robert-Koch-Institut für Krankenhäuser empfohlen werden.“ Insbesondere die randlose WC-Keramik, die kraftvolle und kreisende WC-Spülung TORNADO FLUSH sowie die besonders glatte, widerstandsfähige und langlebige CEFIONTECT-Glasur bewirken, dass die WC-Keramik auch über einen langen Zeitraum sauber bleibt und dass so gut wie keine Keime oder Schutzreste anhaften können.



Produktneuheit Waschtische

CEFIONTECT ist auch die Spezialglasur, mit der die neuen TOTO Aufsatzwaschtische ausgestattet sind und die es ermöglicht, sich dauerhaft an einer leicht zu reinigenden und hochwertig glänzenden Oberfläche zu erfreuen. Erhältlich in rund und eckig, bieten die beiden Modelle der Serie WU verschiedene Wahlmöglichkeiten und integrieren sich in verschiedene Badezimmerambiente.

Besonders filigran ist die Keramik des leicht asymmetrisch geformten Modells TA. TOTO hat eigens zur Fertigung besonders dünnwandiger und zugleich sehr robuster Keramik ein Verfahren entwickelt, das LINEARCERAM genannt wird und beim Modell TA zum Einsatz kommt. Das Ergebnis ist laut TOTO speziell bei diesem Produkt „eine Verbindung aus Minimalismus und gewohnter TOTO Qualität.“



Auf der Facebookseite von TOTO Europe stehen fast täglich aktuelle News zum Thema Hygiene und den verschiedenen Produkten des umfangreichen TOTO Programms. https://www.facebook.com/TOTOEurope/