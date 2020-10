Nach der Corona-bedingten Absage der GET Nord haben wir das Schulungsangebot der CLAGE Webakademie weiter ausgebaut. So können sich unsere Kunden jetzt in regelmäßig stattfindenden Live-Seminaren über verschiedene Themen online austauschen. Die beiden Referenten Adeline Wagner und Jürgen Unseld informieren kurzweilig über verschiedene Themen und stellen CLAGE Produkte vor. Die Teilnehmer können im Chat Fragen stellen, die dann direkt von den Referenten beantwortet werden. Zielgruppe sind Architekten und Planer sowie Fachhandwerker im Elektro- und Sanitär-Bereich. Auch interessierte Bauherren und Vertreter der Wohnungswirtschaft können gern teilnehmen. Voraussetzung ist lediglich eine funktionierende Internetverbindung. Alle Live-Seminare dauern ca. 45 Minuten und sind kostenlos. Informieren Sie sich hier über die kommenden Themen und Termine: www.clage.de/de/support/live-seminare

Sie haben an den genannten Terminen keine Zeit? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Themen- und Terminwünschen an Webakademie @ clage.de. Nach individueller Absprache organisieren wir auch für kleine Teams ein Live-Seminar, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.