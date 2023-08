Nicht verpassen! Auf der Messe area30 in Löhne werden vom 16.09. bis 21.09.2023 die neuesten Innovationen und Trends im Bereich Küchendesign und -technologie vorgestellt. CLAGE ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei und zeigt auf dem Stand C12 komfortable und energieeffiziente Wassersysteme für die Küche.

Kochendes, gekühltes und sprudelndes Wasser aus stylischen Armaturen

Tauchen Sie ein in das kreative Ambiente der Veranstaltung und lassen Sie sich für Ihre zukünftigen Küchenprojekte inspirieren. Für jede Küchengestaltung bietet CLAGE die optisch und technisch passende Zip-Armatur an, die sofort kochendes, gekühltes und Sprudelwasser liefert. In Bereichen, in denen Hygiene eine besondere Rolle spielt, ist die berührungslose Armatur »Touch-Free« zu empfehlen. Die Zip-Armaturen können am Spülbecken oder auch separat auf einem Tresen mit einem Abtropf-Tableau installiert werden. Das macht sie zu einer idealen Ergänzung im Restaurant, im Bankett- oder Wellnessbereich, am Frühstücksbuffet oder in der Gemeinschaftsverpflegung. Wasserkocher sind nicht mehr nötig – das heiße Wasser für Tee oder Kaffee kommt direkt aus der Armatur. Sie brauchen auch keine Wasserkisten mehr schleppen und sparen damit erheblichen Logistikaufwand. Testen Sie unsere Wassersysteme auf der area30 in Funktion – wer sie einmal eingebaut hat, der möchte sie nicht mehr missen!

GEG 2023 erfüllen mit elektronisch geregelten Durchlauferhitzern

Im Zuge der Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2023 müssen wir auch über den Umgang mit Wasser in unseren Küchen nachdenken. Lange Leitungswege und zentrale Speicherlösungen verschwenden unnötig Energie und Wasser. E-Durchlauferhitzer von CLAGE werden direkt unter der Spüle an die Armatur montiert. Sie verbrauchen nur dann Energie, wenn auch wirklich warmes Wasser genutzt wird und schalten sich nach Gebrauch automatisch wieder aus. Beschäftigen Sie sich mit dieser umweltfreundlichen, komfortablen und auch wirtschaftlich vorteilhaften Lösung. Die Fachleute von CLAGE beraten Sie gern direkt auf dem Messestand C12. Hier können Sie auch die E-Durchlauferhitzer in Funktion testen.

area30 · Löhne

Fach- und Ordermesse der Küchenbranche

Lübbecker Straße 29 · 32584 Löhne

16.09. bis 21.09.2023 · 9 - 18 Uhr

CLAGE Stand C12

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK