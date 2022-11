CLAGE: Warmes Wasser für alle…

Inflation und Energiekrise belasten derzeit viele Menschen. Dabei wird die Frage nach einer effizienten Warmwasserversorgung immer dringender. Informieren Sie sich vom 17. – 19.11.2022 auf der GET Nord in Hamburg über die aktuellen Trends. Das freundliche CLAGE Team zeigt Ihnen in Halle B6 – Stand 240 – die neuesten energiesparenden E-Durchlauferhitzer für Waschbecken, Bad und Küche und berät Sie gern zu allen Fragen der dezentralen Warmwasserversorgung.