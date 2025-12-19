19.12.2025  Stellenangebot Alle News von CLAGE

CLAGE sucht Werkskundendienst / Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst Region West

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen der Elektroindustrie und gehören zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands. Wir sind der Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Systemen für die effiziente, dezentrale Warmwasserversorgung und sind einer der führenden deutschen Hersteller von E-Durchlauferhitzern. Wir leben Verantwortung und machen intelligente und energieeffiziente, dezentrale Warmwasserversorgung zum weltweiten Standard. Wir setzen uns dafür ein, die Warmwasserversorgung von der Heizung zu trennen – für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Wir suchen Vordenker und Vorbilder für Effizienz.

Sie suchen einen langfristigen Job, der anspruchsvoll und abwechslungsreich ist? In einem sympathischen Team, das mit- und füreinander arbeitet? Sie sind Techniker und leben Service im Außendienst? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Für unser Team in unserem Kundendienst suchen wir ab sofort im Bereich Essen/Düsseldorf Verstärkung.

Diese Aufgaben erwarten Sie:

  • Fachgerechte Installation und Inbetriebnahme von CLAGE Produkten
  • Durchführung von Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten vor Ort
  • Selbstständige Fehlersuche und technische Problemlösungen beim Kunden
  • Eigenverantwortliche und termingerechte Ausführung der Serviceeinsätze
  • Eigenständige Verwaltung des Ersatzteillagers
  • Berichterfassung über moderne Servicetools

Das bringen Sie mit:

  • Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Sanitär-/Heizungstechnik mit Weiterbildung zur Elektrofachkraft oder eine Ausbildung im Elektrohandwerk
  • Erfahrung als Servicetechniker im Außendienst sowie Reisebereitschaft
  • Kunden-, Service- sowie Verkaufsorientierung
  • Gepflegtes Erscheinungsbild, freundliches und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden
  • Kosten- und qualitätsbewusstes Arbeiten
  • Führerschein Klasse B
  • Für eine kurze Anreise wohnen Sie idealerweise in einem der oben genannten Orte

Das bieten wir Ihnen:

  • Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in einem innovativen und stetig wachsenden modernen Unternehmen mit zukunftsrelevanten Produkten
  • Intensive Einarbeitung in ein breites Aufgabengebiet mit viel Freiraum und hoher Eigenverantwortung
  • Erfolgsprämien und Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen
  • Einen eigenen Servicewagen mit modernen digitalen Tools
  • Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitarbeiterevents
  • Ein tolles Team und ein Familienunternehmen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht

Passt Ihr Profil?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online direkt hier auf diese Stelle.

Bewerben

Wer wir sind

1951 begann Claus-Holmer Gerdes mit dem Vertrieb von Kleindurchlauferhitzern. Heute sind wir in zweiter Generation als mittelständisches und inhabergeführtes Industrieunternehmen in der norddeutschen Hansestadt Lüneburg tätig. Rund 290 Mitarbeiter sind für Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb der energieeffizienten Warmwassergeräte mit hohem Qualitätsanspruch verantwortlich. Und das alles unter einem Dach!

Kontaktperson

Melanie Bielenberg:
04131 8901234

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK

CLAGE GMBH
CLAGE GMBH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
Deutschland
Telefon:  04131 8901-100
www.clage.de
Anzeigen
JUSTUS GmbH
NIBE Systemtechnik GmbH
repaBAD GmbH
KAN-therm GmbH
Geberit Vertriebs GmbH

DESTATIS:

12.12.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.12.2025

Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung