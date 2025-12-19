Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen der Elektroindustrie und gehören zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands. Wir sind der Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Systemen für die effiziente, dezentrale Warmwasserversorgung und sind einer der führenden deutschen Hersteller von E-Durchlauferhitzern. Wir leben Verantwortung und machen intelligente und energieeffiziente, dezentrale Warmwasserversorgung zum weltweiten Standard. Wir setzen uns dafür ein, die Warmwasserversorgung von der Heizung zu trennen – für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Wir suchen Vordenker und Vorbilder für Effizienz.

Sie suchen einen langfristigen Job, der anspruchsvoll und abwechslungsreich ist? In einem sympathischen Team, das mit- und füreinander arbeitet? Sie sind Techniker und leben Service im Außendienst? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Für unser Team in unserem Kundendienst suchen wir ab sofort im Bereich Essen/Düsseldorf Verstärkung.

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Fachgerechte Installation und Inbetriebnahme von CLAGE Produkten

Durchführung von Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten vor Ort

Selbstständige Fehlersuche und technische Problemlösungen beim Kunden

Eigenverantwortliche und termingerechte Ausführung der Serviceeinsätze

Eigenständige Verwaltung des Ersatzteillagers

Berichterfassung über moderne Servicetools

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Sanitär-/Heizungstechnik mit Weiterbildung zur Elektrofachkraft oder eine Ausbildung im Elektrohandwerk

Erfahrung als Servicetechniker im Außendienst sowie Reisebereitschaft

Kunden-, Service- sowie Verkaufsorientierung

Gepflegtes Erscheinungsbild, freundliches und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden

Kosten- und qualitätsbewusstes Arbeiten

Führerschein Klasse B

Für eine kurze Anreise wohnen Sie idealerweise in einem der oben genannten Orte

Das bieten wir Ihnen:

Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in einem innovativen und stetig wachsenden modernen Unternehmen mit zukunftsrelevanten Produkten

Intensive Einarbeitung in ein breites Aufgabengebiet mit viel Freiraum und hoher Eigenverantwortung

Erfolgsprämien und Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

Einen eigenen Servicewagen mit modernen digitalen Tools

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitarbeiterevents

Ein tolles Team und ein Familienunternehmen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht

Passt Ihr Profil?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins.



Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online direkt hier auf diese Stelle.

Bewerben

Wer wir sind

1951 begann Claus-Holmer Gerdes mit dem Vertrieb von Kleindurchlauferhitzern. Heute sind wir in zweiter Generation als mittelständisches und inhabergeführtes Industrieunternehmen in der norddeutschen Hansestadt Lüneburg tätig. Rund 290 Mitarbeiter sind für Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb der energieeffizienten Warmwassergeräte mit hohem Qualitätsanspruch verantwortlich. Und das alles unter einem Dach!

Kontaktperson

Melanie Bielenberg:

04131 8901234

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK