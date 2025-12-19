CLAGE sucht Werkskundendienst / Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst Region West
Sie suchen einen langfristigen Job, der anspruchsvoll und abwechslungsreich ist? In einem sympathischen Team, das mit- und füreinander arbeitet? Sie sind Techniker und leben Service im Außendienst? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Für unser Team in unserem Kundendienst suchen wir ab sofort im Bereich Essen/Düsseldorf Verstärkung.
Diese Aufgaben erwarten Sie:
- Fachgerechte Installation und Inbetriebnahme von CLAGE Produkten
- Durchführung von Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten vor Ort
- Selbstständige Fehlersuche und technische Problemlösungen beim Kunden
- Eigenverantwortliche und termingerechte Ausführung der Serviceeinsätze
- Eigenständige Verwaltung des Ersatzteillagers
- Berichterfassung über moderne Servicetools
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Sanitär-/Heizungstechnik mit Weiterbildung zur Elektrofachkraft oder eine Ausbildung im Elektrohandwerk
- Erfahrung als Servicetechniker im Außendienst sowie Reisebereitschaft
- Kunden-, Service- sowie Verkaufsorientierung
- Gepflegtes Erscheinungsbild, freundliches und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden
- Kosten- und qualitätsbewusstes Arbeiten
- Führerschein Klasse B
- Für eine kurze Anreise wohnen Sie idealerweise in einem der oben genannten Orte
Das bieten wir Ihnen:
- Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in einem innovativen und stetig wachsenden modernen Unternehmen mit zukunftsrelevanten Produkten
- Intensive Einarbeitung in ein breites Aufgabengebiet mit viel Freiraum und hoher Eigenverantwortung
- Erfolgsprämien und Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen
- Einen eigenen Servicewagen mit modernen digitalen Tools
- Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitarbeiterevents
- Ein tolles Team und ein Familienunternehmen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht
Passt Ihr Profil?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online direkt hier auf diese Stelle.
Wer wir sind
1951 begann Claus-Holmer Gerdes mit dem Vertrieb von Kleindurchlauferhitzern. Heute sind wir in zweiter Generation als mittelständisches und inhabergeführtes Industrieunternehmen in der norddeutschen Hansestadt Lüneburg tätig. Rund 290 Mitarbeiter sind für Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb der energieeffizienten Warmwassergeräte mit hohem Qualitätsanspruch verantwortlich. Und das alles unter einem Dach!
Kontaktperson
Melanie Bielenberg:
04131 8901234