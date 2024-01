Wir leben Verantwortung und machen intelligente und energieeffiziente, dezentrale Warmwasserversorgung zum weltweiten Standard. Wir setzen uns dafür ein, die Warmwasserversorgung von der Heizung zu trennen – für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Wir suchen Vordenker und Vorbilder für Effizienz. Zur Unterstützung unseres Teams in unserem Vertrieb suchen wir ab sofort in Vollzeit einen

Sachbearbeiter Auftragsbearbeitung (m/w/d)

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und kosteneffizienten Auftragsbearbeitung von der Bestellung bis zur Rechnungsstellung Kundenberatung bei Bestellungen Einhaltung und Überwachung der Liefertermine in Abstimmung mit Produktion und Versand Bearbeitung und regelmäßige Überwachung der ADM Außenläger hinsichtlich Lieferungen und Bestand Zusammenarbeit mit der Versandabteilung zur Sicherstellung der Kunden-Liefervorschriften Eigenständige Bearbeitung von Exportaufträgen unter Einhaltung der zoll- und außenwirtschaftlichen Vorschriften (Schweiz) Erstellung aller notwendigen Export und Zolldokumente, vorerst für die Schweiz Ordnungsgemäße Rechnungsstellung Gutschriftenbearbeitung in Zusammenarbeit mit der Vertriebssteuerung Pflege und regelmäßiger Abgleich der Kundenstammdaten in Infor und CRM sowie Bonitätsprüfung

Das bringen Sie mit:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (gerne im Speditions-/Logistikbereich) Erfahrung in dem Tätigkeitsbereich sowie gerne erste Erfahrungen in der Exportabwicklung Technisches Verständnis Hohes Maß an Kundenorientierung sowie Freude am Kundenkontakt Grundkenntnisse in der englischen und französischen Sprache Beherrschung der modernen Kommunikationsmittel und Programme Engagement und eine gute Selbstorganisation

Das bieten wir Ihnen:

Sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen und stetig wachsenden modernen Unternehmen Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten für Ihre individuellen Ziele Modernste Ausstattung und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen Arbeitsumfeld Erfolgsbeteiligung und vermögenswirksame Leistungen Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung Täglich frische Küche in unserer Clageteria sowie kostenloses Obst, Tee und Wasser Fitnessangebot, betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterevents

