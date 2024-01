Wir leben Verantwortung und machen intelligente und energieeffiziente, dezentrale Warmwasserversorgung zum weltweiten Standard. Wir setzen uns dafür ein, die Warmwasserversorgung von der Heizung zu trennen – für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Wir suchen Vordenker und Vorbilder für Effizienz. Zur Unterstützung unseres Vertriebsteams suchen wir ab sofort einen

Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Als Spezialist für energieeffiziente Warmwasserversorgung unterstützen Sie unsere Kunden bei der Transformation in Richtung Klimaneutralität. Sie geben Impulse beim Neubau und bei der Sanierung von Gebäuden, wenn es um wasser- und energiesparende Lösungen geht. Sie begleiten unsere Kunden auf dem Weg in die Nachhaltigkeit und gestalten aktiv Planungsprozesse mit.



Sie lieben und leben die Kommunikation zu Kunden? Sie haben ein „Vertriebs-Gen“ im Blut? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Sie identifizieren und gewinnen telefonisch potenzielle Neukunden, Projekte und Aufträge (Kaltakquise) Sie beraten unsere Bestandskunden, Planer und Architekten sowie Sanitär- und Elektrofachbetriebe Sie koordinieren eigenverantwortlich Ihr Verkaufsgebiet in Zusammenarbeit mit dem Außendienst-Team (Terminvereinbarung, Kundenentwicklung, Vorvermarktung bei Multiplikatoren, Objektverfolgung und -abwicklung) Sie führen Online-Besprechungen mit unseren Kunden durch und präsentieren live unsere CLAGE-Produkte Sie dokumentieren sämtliche Vertriebsprozesse im modernen CRM-System

Das bringen Sie mit:

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung bzw. eine vergleichbare Qualifikation Sie besitzen Kommunikationsstärke sowie ein souveränes Auftreten und Überzeugungskraft Sie haben Erfahrung im aktiven Telefon-Marketing bzw. in der Kaltakquise von Kunden Sie haben Freude am Kundenkontakt mit einem hohen Maß an Kundenorientierung Sie besitzen eine gute Auffassungsgabe und eine selbstständige Arbeitsweise Sie besitzen gute Kenntnisse in den gängigen EDV-Programmen

Das bieten wir Ihnen:

Einen sicheren Arbeitsplatz und langfristige Perspektiven in einem innovativen und stetig wachsenden modernen Unternehmen Intensive Einarbeitung und ständige vertriebliche Weiterentwicklung Inspirierende Arbeitsatmosphäre mit modernster Ausstattung in einem kollegialen Arbeitsumfeld Ein motiviertes Team mit jeder Menge Begeisterung für unsere Produkte Erfolgsbeteiligung und vermögenswirksame Leistungen Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung Täglich frische Küche in unserer Clageteria sowie kostenlos frisches Obst, Tee und Wasser Fitnessangebot, betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitarbeiterevents

