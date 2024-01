Wir sind der Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Systemen für die effiziente, dezentrale Warmwasserversorgung und sind einer der führenden deutschen Hersteller von E-Durchlauferhitzern. Wir leben Verantwortung und machen intelligente und energieeffiziente, dezentrale Warmwasserversorgung zum weltweiten Standard. Wir setzen uns dafür ein, die Warmwasserversorgung von der Heizung zu trennen – für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Wir suchen Vordenker und Vorbilder für Effizienz. Zur Unterstützung unseres Teams in unserem Kundendienst suchen wir ab sofort in Vollzeit einen

Kaufmännischer Mitarbeiter Kundendienst Bereich Wassersysteme (m/w/d)

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Umsetzung von Projektaufgaben nach Vorgaben der Kundendienstleitung (SMS) Koordination und Buchung Nachbestückung der Service-Fahrzeuge Planung, Überprüfung und Organisation von Installationen der CLAGE Wassersysteme Kommunikation und Abstimmung mit dem technischen Vertrieb Erstellung, Betreuung und Pflege der Wartungsvereinbarungen Erstellung von Angeboten, z.B. Wartungen, Installationen, Einsätze Servicetechniker Technische Beratungen rund um das CLAGE Produktsortiment Dokumentation sämtlicher Vorgänge Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Das bringen Sie mit:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung Erste Berufserfahrung im kaufmännischen oder technischen Bereich Technisches Verständnis und Kommunikationsstärke Ausgeprägte Kunden-, Service- und Verkaufsorientierung Gute Englischkenntnisse wünschenswert Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen

Das bieten wir Ihnen:

Sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen und stetig wachsenden modernen Unternehmen Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten für Ihre individuellen Ziele Inspirierende Arbeitsatmosphäre in einem kollegialen Arbeitsumfeld Erfolgsbeteiligung und vermögenswirksame Leistungen Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenzusatzversicherung Täglich frische Küche in unserer Clageteria sowie kostenloses Obst, Tee und Wasser Fitnessangebot, betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterevents

PASST IHR PROFIL? Dann bewerben Sie sich! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Informationen über unseren Datenschutz im Hinblick auf Bewerbungen finden Sie im Dokument »Datenschutzhinweise für Bewerber« (PDF-Download hier).

Jetzt online bewerben

Ansprechpartner:

Melanie Bielenberg

Kontaktdaten:

Telefon 04131-8901-234