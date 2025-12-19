Statt Plätzchen und Präsenten gibt es dieses Jahr wieder etwas, das wirklich zählt: Wasser für alle! 💧

­Die Weihnachtsspende von CLAGE geht auch in diesem Jahr wieder an den Verein Viva con Agua. Damit ermöglichen wir den Bau neuer und die Sanierung bestehender Brunnen in Afrika und unterstützen so den Zugang zu sauberem Trinkwasser.



Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Kunden und Partnern herzlich für die gute Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen und die gemeinsamen Erfolge in diesem Jahr.

Denn eins ist sicher: E-Durchlauferhitzer sind für eine effiziente Warmwasserversorgung nicht mehr wegzudenken. Wer Heizung und Warmwasser konsequent trennt, kann den Energieverbrauch um mehr als 40 % senken – und gewinnt gleich mehrfach:



✅ weniger Technik und Komplexität im Bau,

✅ spürbare Entlastung der Heizungsanlage,

✅ niedrigere Kosten und

✅ mehr Warmwasserkomfort genau dann, wenn er gebraucht wird.



Frohe Feiertage und einen großartigen Start ins neue Jahr wünscht Ihnen

Ihr CLAGE Team! 🎄✨