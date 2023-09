Auf der Fachmesse Architect@Work in Hamburg können die Besucher am 13. und 14. September in Halle B7, Stand 70 die neuen schwarzen Gerätehauben für energiesparende E-Durchlauferhitzer bewundern. Außerdem ist ein versteckt eingebauter E-Moduldurchlauferhitzer zu entdecken. Küchen-Profis werden von den neuen Zip-Armaturen begeistert sein. Auch hier ist ein schwarzes Modell dabei.

Auf der Architect@Work können sich die Besucher traditionell immer wieder von unerwarteten Material- und Farbkombinationen inspirieren lassen. Von exklusiven Designerküchen bis hin zu stylischen Badgestaltungen spielt Schwarz als edle Farbkomponente eine große Rolle. In diesem Jahr zeigt CLAGE unter anderem auch die schwarze Zip-Armatur »AIO« mit zwei Entnahmemöglichkeiten: ein seitlicher Bedienknopf für kochendes, gekühltes oder sprudelndes Wasser und ein Einhebelmischer zur Entnahme von normalem Leitungswasser (aus der zentralen oder dezentralen Warmwasserversorgung). Drei weitere neue Zip-Armaturen (verchromt glänzend oder gebürstet) bieten weitere kreative Lösungen für unterschiedliche Küchendesigns.

Aber nicht nur bei den Armaturen bietet CLAGE schwarze Produkte an. Mit der »Black Edition« der neuen E-Durchlauferhitzer möchte CLAGE eine extravagante, stilvolle und gleichzeitig effiziente Lösung für die Warmwasserversorgung bieten. Denn die E-Durchlauferhitzer sparen im Vergleich zu herkömmlichen zentralen Warmwassersystemen bis zu 40 Prozent Energie ein und erfüllen die Anforderungen des GEG 2023. Die neuen schwarzen Gerätehauben sind auf dunklen Wänden nahezu unsichtbar und fügen sich optimal ins Design ein.

In manchen Fällen möchte man die E-Durchlauferhitzer aber überhaupt nicht sehen und baut sie lieber versteckt hinter einer Vorwand, in der Decke oder in einem Kasten ein. Dafür wurde der E-Moduldurchlauferhitzer »ISX« von CLAGE konzipiert, der auf der ISH 2023 erstmals vorgestellt wurde. Das Gerät wird mit einer Fernbedienung oder mit dem Smartphone gesteuert. Bei Nutzung der App stehen umfangreiche Monitoring-Funktionen zur Verfügung, so dass man zum Beispiel den individuellen Strom- und Wasserverbrauch jederzeit im Blick hat. Mit dem »ISX« will CLAGE Architekten und Planern mehr Flexibilität bei der Einbindung von E-Durchlauferhitzern in ihre Projekte bieten.

Die Teilnahme von CLAGE an der prestigeträchtigen Architect@Work in Hamburg (und später auch in Stuttgart und in Düsseldorf) unterstreicht das Engagement des Lüneburger Unternehmens, neue Standards in der Warmwasserbranche zu setzen. Die Fachleute von CLAGE beraten Sie gern direkt auf dem Stand 70.

Architect@Work-Messe

13.09.2023 bis 14.09.2023

Hamburg Messe, Halle B7, Stand 70

20357 Hamburg

ÖFFNUNGSZEITEN

Mittwoch 13. September 2023 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Donnerstag 14. September 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK