Moderne Gebäudetechnik sollte zuverlässig, effizient und am besten unsichtbar sein. Mit dem neuen Video „Invisible Comfort“ zeigt CLAGE, wie E-Durchlauferhitzer genau diesen Anspruch erfüllen.

Warum das für Ihr nächstes Projekt wichtig ist:

Der Film verzichtet auf technische Daten und stellt das Nutzererlebnis in den Vordergrund. Für Sie als Profi bedeutet das:

Einfache Argumentation: Zeigen Sie Ihren Kunden, wie Komfort und Energieeffizienz (ohne klobige Geräte) Hand in Hand gehen.

Maximale Planungsfreiheit: Ob im Schrank oder direkt in der Wand – die Technik verschwindet dezent im Hintergrund.

Hygienisch & Sparsam: Keine Speicherverluste, keine langen Leitungswege. Das Wasser wird dezentral genau dort erwärmt, wo es gebraucht wird.

Jetzt das Video ansehen: ▶️ Video: Invisible Comfort auf YouTube

Ihr Vorteil im Fachhandwerk:

CLAGE unterstützt Sie nicht nur mit innovativer Technik und einem guten Kundenservice, sondern auch mit Materialien, die Ihren Kunden den Mehrwert moderner Warmwasserversorgung sofort greifbar machen.

Alle Infos zu den Produkten finden Sie hier: 🔗 Zu den CLAGE Durchlauferhitzern

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK