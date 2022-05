Pressemeldung

CLAGE ist Hersteller von energiesparenden Warmwassergeräten und hat in Lüneburg ein neues Vertriebszentrum mit innovativer Warmwasser-Ausstellung eröffnet. Die stetig steigende Nachfrage nach modernen E-Durchlauferhitzern und die positiven politischen Rahmenbedingungen für die Zukunftsenergie Strom gaben der Inhaberfamilie Gerdes Zuversicht für diese Investition. Die neuen, lichtdurchfluteten Büros erfüllen höchste Ansprüche an umweltbewusstes Arbeiten und bieten kurze Kommunikationswege. Alle Räume sind auf modernste digitale Arbeitsprozesse ausgerichtet. Auch die neuen Seminarräume werden schon fleißig genutzt. Sofa-Inseln und Lounge-Areale an den Fensterfronten laden zum Verweilen ein.









Die Hälfte des Erdgeschosses wurde als großer Ausstellungsraum konzipiert. Zu sehen sind verschiedene Arten von E-Durchlauferhitzern in typischen Einbausituationen. Dafür wurden Küchenzeilen, Waschbecken und unterschiedliche Bad- und Dusch-Situationen geschickt in den Ausstellungsraum integriert. So lernen die Besucher verschiedene Anwendungsbeispiele kennen und können sehen, wie klein die Geräte sind und wie gut sie in die Räume passen. Auf einem Multi-Touch-Tisch können die Besucher spielerisch 3D-Modelle, Bilder, Videos und vielfältige Informationen zu allen Produkten abrufen. Über den einzelnen Wasser-Entnahmestellen zeigen Monitore in Echtzeit die individuellen Verbrauchswerte der Geräte an. Der Besucher sieht hier direkt beim Händewaschen, wie viel Energie er gerade verbraucht und kann so den Energieverbrauch verschiedener Modelle vergleichen.



Ein nettes Detail sind die drehbaren Wände der Schränke. Je nach Bedarf werden hier Alternativ-Produkte, Installations-Schemata oder auch das Innenleben der Geräte sichtbar. Dadurch kann die Ausstellung schnell und einfach auf die individuellen Interessen der Besucher angepasst werden. Die jeweils relevanten Inhalte werden nach vorn geklappt und alle anderen Inhalte verschwinden im Schrank. Auch ganz pragmatische Fragen rund um das Thema »Warmwasser« werden konkret erlebbar. Denn die Grundidee von E-Durchlauferhitzern ist ja: Nur so viel Wasser erwärmen, wie man wirklich braucht – und das exakt in Wunschtemperatur. An einem speziellen Tresen lassen sich verschiedene Wassertemperaturen nebeneinander fühlen. Schnell wird klar, dass Wasser nicht auf 60 Grad erhitzt und durch lange Leitungen gepumpt werden muss, wie es bisher bei zentralen Warmwassersystemen üblich ist. Die Ausstellung bei CLAGE zeigt eindrucksvoll, wie sinnvoll die Trennung von Heizung und Warmwasser ist und dass wir mit intelligenter Technik unsere Ressourcen schonen können, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Neben den Durchlauferhitzern sind die modernen Zip Wassersysteme ein Schwerpunkt in der Ausstellung. Eine Vielzahl von Armaturen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen kann hier bewundert und ausprobiert werden. Die verschiedenen Untertischgeräte sind in den Küchenzeilen eingebaut, so dass man alle Details direkt in der Installationsumgebung besprechen kann.

Gleich neben dem Ausstellungsraum befindet sich die »Clageteria«, ein Restaurant für Mitarbeiter und Gäste. Hier können in gemütlicher Atmosphäre die Fachgespräche fortgeführt werden. Wer die Ausstellung bei CLAGE (Pirolweg 4, 21337 Lüneburg) besuchen möchte, kann sich telefonisch unter 04131 8901-0 anmelden oder einfach spontan vorbei schauen. Öffnungszeiten sind Mo. – Do. 9 – 17 Uhr und Fr. 9 – 15 Uhr. Weitere Infos erhalten Sie unter www.clage.de

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK