Pressemeldung

Die E-Kompaktdurchlauferhitzer von CLAGE sorgen für eine schnelle und effiziente Warmwasserversorgung in der Küche. Sie werden direkt unter der Küchenspüle installiert und erhitzen dort das Wasser nach Bedarf.

Das Modell CFX-U wird jetzt inklusive einer neuen Bluetooth-Fernbedienung mit E-Paper-Display, hochwertiger Echtglasabdeckung und modernen Sensortasten geliefert.

Bei dem Modell CEX-U lässt sich die Temperatur auf einer großen LED-Anzeige ablesen. Über die neuen Sensortasten wird die Temperatur direkt am Gerät zwischen 20 und 60 Grad eingestellt. Im Komfortbereich zwischen 35 und 43 Grad kann die Temperatur sogar in 0,5-Grad-Schritten eingestellt werden.

Das Modell CDX-U kommt ganz ohne Bedienelemente aus und hat auch eine neue Haube im passenden Design bekommen.

Die energiesparenden Geräte wurden speziell für Küchenspülen entwickelt. Daher sind die Abmessungen sehr klein ausgefallen (H 29,4 x B 17,7 x T 10,8 cm), was in engen Unterschränken sehr praktisch ist. So bleibt genug Freiraum für die üblichen Mülltrennsysteme.

Zum Film: youtu.be/K9RuV2-Jwr0

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK