Das innovative Wohnungsbauprojekt Kokoni One in Berlin setzt einen neuen Standard für nachhaltige Wohnsiedlungen. Für warmes Wasser sorgen dort CLAGE Durchauferhitzer.

Schon vor 4 Jahren, als noch keine Energiekrise in Sicht war, machte sich die Ziegert Group als Immoblienunternehmen Gedanken über neue Wohnkonzepte, die gesund, komfortabel, nachhaltig und gemeinschaftsfördernd sind. Seither wurden Projektbeteiligte gesucht, die dafür zukunftsfähige Lösungen liefern konnten. Dabei ging es nicht darum, die billigsten Hersteller zu aquirieren, sondern es ging um die bestmögliche Umsetzung. Vorrangiges Ziel des Projekts war es, funktionale Wohnungen mit hohem ästhetischen Anspruch zu schaffen und gleichzeitig eine positive CO 2 -Bilanz zu erreichen. Und nun wird die Vision endlich Wirklichkeit.

„Kokoni One“ besteht aus 32 Gebäuden mit 84 Wohneinheiten. Die Wohnungen sind für unterschiedlich große Haushalte und Familienkonstellationen konzipiert und zwischen 95 und 169 Quadratmetern groß. Beim Bau wird stark auf die Verwendung von gesunden Materialien und nachwachsenden Rohstoffen mit positiver CO 2 -Bilanz wie Holz, Zellulose und Holzwolldämmung geachtet. Das Wohnviertel verfügt über ein zentrales Erdwärmesondensystem mit 68 Sonden, die 99 Meter tief in den Boden gebohrt wurden. Die so nutzbare Heizwärme wird über ein gedämmtes Niedertemperatur-Nahwärmenetz in die einzelnen Gebäude mit KfW-gefördertem Baustandard BEG 55 transportiert und versorgt die Fußbodenheizungen. Auf den Dächern befinden sich Photovoltaik-Module von Ennogie, die direkt auf die normale Dachlattung montiert wurden und somit die herkömmliche Dacheindeckung komplett ersetzen. Hier wird der Solarstrom für die Wärmepumpen, für die E-Durchlauferhitzer, für den Haushaltsstrom und für die Wallboxen erzeugt. Warmwasser mit E-Durchlauferhitzern von CLAGE

Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral. In den einzelnen Wohneinheiten sorgen elektronisch geregelte Durchlauferhitzer von CLAGE energiesparend für warmes Wasser. Im gesamten Objekt werden 158 Komfort-Durchlauferhitzer „DSX Touch“ (Testsieger bei den vollelektronischen Durchlauferhitzern, Stiftung Warentest Heft 10/2023) in den Bädern verbaut. Die effizienten Durchlauferhitzer sind in der Regel in den Vorwänden der Bäder versteckt, so dass die Ästhetik der Wohnräume nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus werden 84 Kompakt-Durchlauferhitzer „CFX-U“ in den Küchen und 84 Klein-Durchlauferhitzer „MCX 7“ direkt an den Waschbecken installiert. Durch die Installation nahe der Entnahmestellen und die bedarfsgerechte Just-in-Time-Erwärmung des Wassers wird zirka 40 Prozent Energie gegenüber herkömmlichen zentralen Speichersystemen gespart.

Christoph Nigrin, technischer Leiter des Bauprojektes, resümiert: „Die Käufer der neuen Häuser tätigen eine sichere und zukunftsfähige Investition. Bei der sorgfältigen Auswahl der Haustechnik haben wir uns auf namhafte Hersteller konzentriert. Gute Erreichbarkeit, exzellenter Service und hochwertige, langlebige Produkte aus zertifizierten Unternehmen lassen unsere Vision vom nachhaltigen urbanen Leben Wirklichkeit werden. Mit unserem innovativen Haustechnikkonzept übertreffen wir die GEG-Vorgaben bei Weitem.“ Die Wohnsiedlung „Kokoni One“ ist ein vorbildliches Beispiel, wie modernes Leben, hoher Wohnkomfort und die ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung im städtischen Wohnungsbau in Einklang gebracht werden können.

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK