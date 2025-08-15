Die Durchlauferhitzer garantieren höchsten Warmwasser-Komfort für die Gäste. Gleichzeitig tragen sie maßgeblich zur Energieersparnis bei und erfüllen alle Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Das Hotel Wyndberg in Lüneburg ist ein geschichtsträchtiges Gebäude aus dem Jahr 1438, das aufwändig unter Denkmalschutzauflagen saniert wurde. Heute bietet das Hotel 25 komfortable Zimmer und ein stilvolles Restaurant. Jedes Gäste-Badezimmer wurde mit einem eigenen elektronischen Durchlauferhitzer (CLAGE DSX Touch, 24 kW) ausgestattet.

Mehr Komfort – weniger Energieverbrauch

Die Entscheidung für eine dezentrale Warmwasserversorgung ermöglichte eine schlankere Auslegung der zentralen Heizungsanlage. Dadurch arbeitet das gesamte System wesentlich effizienter. Die kompakten Durchlauferhitzer sind zudem platzsparend und optisch unauffällig installiert. Sie befinden sich versteckt in den Unterschränken der Waschbecken. Die Bedienung erfolgt komfortabel über eine kleine Funkfernbedienung, die den Gästen jederzeit die präzise Einstellung ihrer gewünschten Duschtemperatur ermöglicht. Weil das Wasser direkt im Durchfluss erwärmt wird, können die Gäste zu jeder Tages- und Nachtzeit in Wunschtemperatur duschen solange sie wollen. Keine Temperaturschwankungen – kein Speicher der leer laufen könnte. Das ist moderner Warmwasserkomfort.

Niedrige gleichzeitige Stromlast bei Durchlauferhitzern

Aufgrund anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Stromlast bei 400 V-Anschlüssen wurden während der Hochsaison im Sommer 15 Tage lang Messungen durchgeführt. Obwohl rechnerisch 25 Durchlauferhitzer zusammen 600 kW beanspruchen könnten, zeigten die Messungen, dass nur ein Bruchteil gleichzeitig genutzt wurde. Für eine Dusche (38°C, 10 l/min) benötigt ein Durchlauferhitzer ca. 16 kW. Die gemessene Höchstlast aller Verbraucher im Objekt betrug zu Stoßzeiten lediglich 61 kW (ca. 9 % Gleichzeitigkeit), im Durchschnitt sogar nur etwa 10 kW. Die Bedenken erwiesen sich also als komplett unbegründet.

Fazit

Das Hotel Wyndberg demonstriert beispielhaft, wie Denkmalschutzanforderungen, zeitgemäßer Komfort und die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes harmonisch miteinander verbunden werden können. Die Warmwasserversorgung mit E-Durchlauferhitzern ist eine sehr gute und praktikable Lösung nicht nur für neu gebaute Hotels, sondern auch für die Sanierung von historischen Gebäuden.

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK