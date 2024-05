Der Markenhersteller CLAGE bietet zwei leistungsstarke Durchlauferhitzer im mittleren Preissegment mit unterschiedlichen Bedienkonzepten an.

Bei der Entscheidung für das optimale Warmwassergerät sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen: Investitionskosten, Installationsaufwand, Komfort sowie Energie- und Wasserverbrauch spielen entscheidende Rollen. Moderne E-Durchlauferhitzer versorgen mehrere Entnahmestellen im Bad oder in einer kleinen Wohnung komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Im Gegensatz zu Speichersystemen erwärmen sie das Wasser nur dann, wenn es durch das Gerät fließt. Das spart bis zu 40 Prozent Energie. Wer im mittleren Preissegment einen hochwertigen elektronischen Durchlauferhitzer sucht, der sollte sich die beiden folgenden Modelle unbedingt anschauen.

DCX Next – Fünf Temperaturstufen

Der »DCX Next« überzeugt durch sein einfaches Bedienkonzept. Per Sensortaste kann eine der fünf typischen Wassertemperaturen 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C oder 55 °C gewählt werden. Diese wird durch eine intuitiv verständliche Signalfarbe angezeigt.

DCX Next L – Temperatur aufs Grad genau

Der »DCX Next L« wird bequem über ein LED-Display mit Sensortasten bedient. Die Temperatur kann aufs Grad genau zwischen 20 °C und 60 °C eingestellt werden. Die aktuelle Temperatur wird auf dem großen Display angezeigt. Die beiden Speichertasten sind auf 38 °C und 42 °C voreingestellt und lassen sich individuell anpassen. Über ein Servicemenü können Geräteparameter ausgelesen und eingestellt werden.

Moderne Technik unter der Haube

Beide Modelle verfügen über ein MPS®-System mit dem die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation auf 18, 21, 24 oder 27 kW eingestellt wird. Damit eignen sich beide Geräte sehr gut zum Austauschen von Altgeräten, weil direkt auf die konkreten Bedingungen am Installationsort eingegangen werden kann. Beide Durchlauferhitzer zeichnen sich durch eine ausgereifte Elektronik und präzise Wassermengensensoren aus. Sie garantieren den vollen Komfort auch bei niedrigem Wasserdruck und sind deshalb auch sehr gut für den Einsatz von Wasserspararmaturen mit Strahlreglern geeignet. Das wartungsfreundliche Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für weniger Verkalkung und eine lange Lebensdauer. Ein elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung sowie Temperatur- und Druckabschaltung sorgt für maximale Sicherheit. Beide Durchlauferhitzer können dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten flexibel installiert werden – egal ob direkt an der Wand, versteckt im Badmöbel oder hinter einer Revisionsklappe. Durch den flexiblen Wandhalter können beim Austausch von Altgeräten die vorgebohrten Löcher in der Regel weiter genutzt werden.

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK