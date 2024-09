Tauschen Sie alte 5-Liter-Speicher aus und ersetzen Sie diese durch Klein-Durchlauferhitzer MCX von CLAGE. Damit sparen Sie Energie, Wasser und Betriebskosten. Ein Beispielobjekt hierfür sind die Bürogebäude der Deutschen Bahn in Berlin, wo derzeit insgesamt 298 alte Kleinspeicher ersetzt werden.

Das Stettiner Carré ist ein siebenstöckiger Gebäudekomplex in Berlin-Mitte. Zusammen mit dem benachbarten Nordbahnhof Carré bildet es mit 3.700 Mitarbeitern den größten Bürostandort der Deutschen Bahn in Deutschland. Die Gebäude wurden 2004 im damals üblichen Standard errichtet. In den Sanitärräumen sorgten bisher 5-Liter-Untertischspeicher für warmes Wasser.

CLAGE wies bei einer Beratung im Jahr 2019 auf die hohe Betriebskosten-Ersparnis durch die Modernisierung der Warmwasserbereitung hin.

Jetzt ist es so weit. Die alten Speicher werden durch energiesparende Klein-Durchlauferhitzer MCX von CLAGE ersetzt. Die neuen Durchlauf­erhitzer überzeugen durch die kleine Bau­größe und die sparsame Betriebs­weise. Das Wasser wird un­mittelbar während des Durch­­­strömens erhitzt. Es wird kein Warm­wasser bevorratet und die sonst nötige Bereit­schafts­energie ein­gespart. Auch wird nur so viel Wasser bedarfsgerecht erwärmt, wie wirklich vor Ort benötigt wird. Durch den Gerätetausch ergibt sich ein jährliche Einsparung von ca. 34.000 Kilowattstunden Strom und ca. 230 Kubikmeter Wasser.

Eingebaute Geräte:

234 E-Klein-Durchlauferhitzer im Set mit Armatur MCX Blue in den Sanitärräumen an den Waschbecken

4 E-Klein-Durchlauferhitzer im Set mir Armatur - MCX Blue mit verlängertem Bügelgriffhebel in den barrierefreien Sanitärräumen

60 E-Klein-Durchlauferhitzer MCX 3 mit vorhandenen Armaturen an den Teeküchen

