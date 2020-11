Egal ob in einer Nische, in einem Schrank oder hinter einer Revisionsklappe - der DSX Touch lässt sich überall schnell und einfach installieren. Durch das integrierte MPS®-System kann die maximale Leistungsaufnahme wahlweise auf 18, 21, 24 oder 27 kW eingestellt werden. So passt sich das Gerät individuell der jeweiligen Installationsumgebung an und eignet sich damit perfekt für den Austausch von Altgeräten. Durch den flexiblen Wandhalter können die alten Bohrlöcher in der Regel weiterhin genutzt werden.



Wenn moderne Wasserspararmaturen mit Strahlreglern zum Einsatz kommen, dann haben viele ältere Durchlauferhitzer-Modelle ein Problem. Nicht so der DSX Touch, denn präzise Wassermengen­Sensoren garantieren den vollen Komfort auch bei niedrigem Wasserdruck.

Der »DSX Touch« wird intuitiv über das Touchdisplay aus Echtglas bedient. Das Display hat eine hohe Farbtiefe, kann Verläufe darstellen und zeigt Animationen. Mit den umfangreichen Monitoring-Funktioner können einfach und schnell die individuellen Verbrauchswerte von meh reren Nutzern angezeigt werden.



Durch die integrierte Bluetooth- und WLAN-Funktion kann das Ge­rät darüber hinaus auch per Fernbedienung, Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung bedient werden.

Aufgrund des guten Designs, der sparsamen Betriebsweise und der ho hen Qualität wurde der E-Durchlauferhitzer »DSX Touch« mit dem »Re< Dot Award« ausgezeichnet und ist mit 100 Euro förderfähig.

Nähere Infos finden Sie unter www.clage.de.