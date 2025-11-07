Sie interessieren sich für zukunftsweisende vernetzte Warmwassersysteme und suchen darüber hinaus die perfekte Küchenarmatur? Dann besuchen Sie CLAGE auf der ARCHITECT@WORK in Stuttgart oder in Düsseldorf.

Seien Sie gespannt auf unseren neuen E-Modul-Durchlauferhitzer »ISX«. Als erster und bisher einziger E-Durchlauferhitzer auf dem Markt kann das Gerät als Aktor in ein übergeordnetes Gebäudemanagementsystem integriert werden. Dies ermöglicht ein einfaches Monitoring von Verbrauch, Geräteeinstellungen, Lastmanagement und Diagnose. Installationsseitig lässt sich der ISX unsichtbar in die Vorwand integrieren – ganz nach dem aktuellen Trend, Technik elegant verschwinden zu lassen: ISX und man sieht nix!

ISX Twin für den erhöhten Wasserbedarf

Gemeinschaftsduschen stellen eine besondere Herausforderung für die Warmwasserversorgung dar. Ausgedehnte Rohranlagen sowie wochentag- und saisonbedingte Betriebspausen von Sportanlagen führen dazu, dass sich die Keime im Trinkwassersystem besonders gerne ansiedeln. Und dann heißt es schnell: „Wegen Legionellen geschlossen“. Um dies zu vermeiden, empfehlen Planer eine dezentrale Warmwasserversorgung mit kurzen Leitungswegen und ohne warmes Wasser zu speichern. Dafür ist der neue Modul-Durchlauferhiter »ISX Twin« besonders gut geeignet. Im Vergleich zu herkömmlichen Durchlauferhitzern kann er eine doppelt so große Wassermenge sofort im Durchfluss erwärmen. So können mehrere Personen gleichzeitig duschen. Es wird nur dann Energie verbraucht, wenn tatsächlich Wasser läuft. Durch seine integrierte Modbus-Schnittstelle gelingt auch die Integration in die Gebäudeinfrastruktur. Das Gerät kann wahlweise mit Unterputzschrank oder mit Aufputzschrank geliefert werden und wird per Bluetooth Fernbedienung gesteuert.

Die perfekte Küchenarmatur

Die neue »AIO Plus« von CLAGE ist eine echte Allround-Armatur, die vier verschiedene Wasserarten spenden kann. Ein Druck auf die entsprechende Sensortaste genügt und das Wasser fließt kochend, gekühlt oder mit Kohlensäure versetzt direkt aus der Armatur. So werden Wasserkisten und Wasserkocher überflüssig. Mit dem seitlichen Hebel kann darüber hinaus normales Leitungswasser gezapft werden. Die Armatur wird direkt am Spülbecken installiert und an den »Zip HydroTap® BCS« im Unterschrank angeschlossen. Die hochwertige Armatur ist in 3 verschiedenen Oberflächen erhältlich und ein echter Eye-Catcher in jeder modernen Küche. Designorientierte Kunden können zwischen verchromt glänzend, verchromt gebürstet oder schwarz matt wählen. Die »AIO Plus« bietet Architekten ein überzeugendes Argument für verbesserte Funktionalität, optimierte Arbeitsabläufe und eine verfeinerte Ästhetik in ihren Küchenprojekten.

Entdecken Sie »ISX Twin« und die neue »AIO Plus« auf der ARCHITECT@WORK.

12. – 13. November 2025 · 10 – 18 Uhr

Messe Stuttgart · Halle 9 · Eingang West · Stand 43

3.– 4. Dezember 2025 · 10 – 18 Uhr

Messe Düsseldorf · Halle 8b · Stand 14