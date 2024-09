Besuchen Sie diese schwimmende Messehalle und entdecken Sie dort den neuen E-Modul-Durchlauferhitzer ISX von CLAGE.

Der ISX kann als erster Durchlauferhitzer per Modbus-RTU in das Energiemanagement eines Gebäudes eingebunden werden. Seine Leistung wird dann in Abhängigkeit von den anderen Strom-Verbrauchsstellen im Haus geregelt. Das garantiert jederzeit sofort warmes Wasser exakt in Wunschtemperatur. Der ISX wird in einer Vorwand installiert und per Fernbedienung oder App gesteuert. In der App können auch die Verbrauchsdaten ausgelesen werden. Modbus-Schnittstelle und App-Steuerung des ISX setzen neue Maßstäbe für die Zukunft der Warmwasserversorgung im strombasierten Haus.

Das Messe-Schiff »Blue Rhapsody« legt immer im Herzen der Städte (Stadtzentrum) an, ist damit sehr gut über den ÖPNV erreichbar. Sie können in Frankfurt (24.9.), Köln (26.9.) oder Düsseldorf (27.9.) jeweils von 13 bis 21 Uhr an Bord kommen und neben der besonderen Atmosphäre auch die schiffseigene, exklusive Küche genießen. Übrigens: Die BLUE RHAPSODY wurde 2019 in Mailand ausgezeichnet mit dem BEA World Award für die schönste Event-Location.

Nähere Infos und Anmeldung unter: archipoint.de/de/RIVERCRUISE/BESUCHEN/

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK