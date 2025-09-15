Wählen Sie per Sensortaste kochendes Wasser für Heißgetränke, gekühltes Wasser für Kaltgetränke oder Sprudelwasser. Am seitlichen Hebel können Sie wie gewohnt normales Leitungswasser zapfen. Optimaler Komfort für jede Küche.

Diese Küchenarmatur hebt ihre Getränkeversorgung auf ein neues Level! Sie spart nicht nur Platz, sondern auch Zeit und Aufwand.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kein Kisten schleppen mehr: Sie brauchen keine Wasserflaschen mehr zu kaufen, denn Sie trinken nun das gefilterte und gekühlte Wasser direkt aus der Armatur.

Da die neue Armatur die bisherigen Wasserkocher und Wasserkisten ersetzt, haben Sie mehr freien Platz in Ihrer Küche. Gesünder leben: Der integrierte Filter reduziert Schadstoffe wie Chlor, Mikroplastik, Hormon- und Medikamentenrückstände, Pestizide und Schwermetalle. Sie trinken saubereres Wasser – das ist gut für Ihre Gesundheit.

Die neue Armatur AIO Plus wird direkt an der Küchenspüle montiert. Das dazugehörige Untertischgerät Zip HydroTap® G5 BCS ist kompakt und verschwindet unsichtbar im Küchenschrank.

Intuitive Bedienung

Wählen Sie die gewünschte Wasserart einfach über die beleuchteten Sensortasten am Display der Armatur aus.

Rote Taste: Kochendes Wasser für Tee oder schnelle Instant-Gerichte

Ein cleveres Detail: Wasser und Armaturenkörper sind getrennt, sodass die Armatur selbst bei der Entnahme von kochendem Wasser nicht heiß wird. Die neue AIO Plus verbindet Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit und modernste Technik. Sie ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Küchenprojekte.

Modernes Design, das zu jeder Küche passt

Mit ihrem eleganten, schwenkbaren Rohrauslauf (22 cm Ausladung) und einer Höhe von 44 cm ist die neue AIO Plus ein echter Hingucker. Sie ist in den Oberflächen chrom glänzend, chrom gebürstet und schwarz matt erhältlich und passt so perfekt zu jedem Küchenstil.

Erleben Sie die AIO Plus live!

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen der AIO Plus. Sie können die Armatur in der Ausstellung von CLAGE am Pirolweg 4 in 21337 Lüneburg testen. Oder besuchen Sie uns vom 17. bis 18. September 2025 auf der Architect@Work in Hamburg (Messe Hamburg, Stand 15). Wir freuen uns auf Sie!

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 04131 8901-818 zur Verfügung. Mehr Details finden Sie auch auf unserer Website unter www.clage.de.