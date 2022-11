Ein Pilot mit Potenzial zum Vorzeigeprojekt. Im Jahr 2020 startete die CityLog GmbH ihre nachhaltige Warenauslieferung auf der so wichtigen letzten Meile im Innenstadtbereich. Mit ihrer Gründung kündigten die Stadtlieferanten an, bis Ende des Jahres 2022 in den zehn größten deutschen Städten unterwegs zu sein und damit einen Meilenstein in der City-Logistik zu setzen. Ziel erreicht. Knappe zwei Jahre später können Kunden bundesweit auf die verlässliche Lieferung mit E-Lastenfahrrädern zählen. Seit Mitte November tritt die CityLog GmbH auch in Leipzig in die Pedale.

Vorbei am berühmten Völkerschlachtdenkmal und der beliebten Oper – CityLog zeigt, wie schnell, effektiv und nachhaltig Logistik in der Innenstadt sein kann. Für ihren Großhandelskunden, die SHT Leipzig Haustechnik KG, fahren die Stadtlieferanten von CityLog Heizungen, Waschbecken und WCs zu den Fachhandwerksbetrieben und ihren Baustellen in der sächsischen Metropole. Ohne Staus, ohne Parkplatzsuche, mit wichtiger Entlastung des urbanen Verkehrs, „just in time“ – und deutlicher CO 2 -Einsparung gegenüber dem klassischen Diesel-Lkw. Bereits jetzt haben die Experten für nachhaltige Logistiklösungen bundesweit mehr als 150.000 Kilometer zurückgelegt. CityLog liefert echtes Know-how für eine neu gedachte Warenlogistik.

Unterwegs in Richtung Zukunft

Das Start-up bewies Mut und steckte sich bewusst hohe Ziele. Schließlich ist es besonders im Kontext des Klimawandels wichtig, Mobilität neu zu denken und Alternativen zu bisherigen Logistiklösungen zu bieten. In Berlin und Hamburg arbeitet das Unternehmen eng mit der Smart City / DB zusammen, nutzt deren Logistik-Hubs als Stützpunkte. Das Hamburger Micro-Depot sorgte europaweit für Aufsehen und dient als Vorbild für weitere Letzte-Meile-Initiativen. Die CityLog GmbH ebnet vor dem Hintergrund der Energiewende und der verschärften Liefervorschriften in Ballungszentren den Weg in Richtung Zukunft. Schließlich ist es weder nachhaltig noch wirtschaftlich, Kleinteile in Innenstädten mit einem großen Lkw auszuliefern.

Bis zu 30 Kunden pro Tag mit dem Rad beliefert

„Unsere bisherige Entwicklung bestätigt unseren mutigen Weg und motiviert uns, die nächsten Schritte unserer noch jungen Geschichte zu gehen“, sagt CityLog-Geschäftsführer Selim Ben Aissa. Die Resonanz der Kunden sei auch in Leipzig äußerst positiv: „Wir starten zunächst mit einem Lastenfahrrad in der Innenstadt. Perspektivisch bauen wir unseren Service auf drei bis vier Lastenräder aus. Je Fahrer können wir bis zu 30 Kunden täglich beliefern. Wir sind sehr froh, mit der messenger courier GmbH einen Kooperationspartner gefunden zu haben, von dessen Standort wir optimal angebunden sind, um die Waren zur richtigen Zeit an den richtigen Ort liefern zu können. Über die SHT Leipzig hinaus bieten wir unseren Service weiteren B2B-Unternehmen an. Im Sinne des Klimas und einer zukunftsweisenden Logistik.“

Unbefristete Festanstellung für Fahrer

Zukunftsweisend arbeitet die CityLog GmbH auch unter sozialen Aspekten. Das Start-up bietet seinen Fahrern eine unbefristete Festanstellung sowie die komplette Ausstattung. Längst keine Selbstverständlichkeit in der Branche. Zudem ermöglicht das enge Zusammenspiel des Unternehmens mit der Agentur für Arbeit eine Chance auf eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt. In Leipzig und in neun weiteren Städten zwischen Hamburg und München und zwischen Köln und Berlin.