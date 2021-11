Pressemeldung

Eröffnung eines neuen Micro-Depots der Smart City | DB im Bahnhof Berlin Alexanderplatz - und CityLog ist dabei. In mittlerweile acht Städten sorgt CityLog als Dienstleister für die CO 2 -neutrale Warenauslieferung mit Lastenfahrrädern. Mit dem Micro-Depot im Herzen Berlins bieten sich zusätzliche Möglichkeiten für die Stadtlieferanten und ihre B2B-Kunden. Neben CityLog ist der DPD beim Micro-Depot als zweiter Logistikpartner mit an Bord. Ziel von Smart City / DB ist es, den Alltag von Reisenden und Stadtbewohner*innen durch eine sinnhafte Vernetzung von Verkehrsinfrastruktur, Mobilität und Logistik zu vereinfachen.

Das neue Multi-User-Depot befindet sich in zentraler Innenstadtlage, ist funktional und bedarfs­gerecht ausgerichtet und ermöglicht Nutzer*innen einen einfachen Zugang. Logistikpartnern bietet sich damit eine Lösung zur Reduktion der, durch städtische Lieferverkehre verursachten, Luftschadstoff- (NOx), Treibhausgas-(CO 2 ), Feinstaub-(PM) und Lärmemissionen.

CityLog nutzt das Micro-Deport als Hub für die CO 2 -neutrale Verteilung der bestellten Produkte in die umliegenden Bezirke. Ebenso wie mit dem ersten Micro-Depot am Berlin Te-Damm ist Smart City | DB die Einbettung des Depots als eine attraktive Last-Mile-Logistiklösung ins städtische Gesamtbild sowie die nachhaltige Stadtentwicklung wichtig. Neben der Nutzung einer eigenen DB-Fläche direkt in den S-Bahn-Bögen des Bahnhofs Alexanderplatz wird die Stromversorgung durch Solaranlagen auf der Sonnenseite des Gebäudes als zusätzliche Stromquelle unterstützt.

In Berlin ist CityLog seit Oktober 2020 mit Lastenfahrrädern im Auftrag des Fachgroßhändlers BÄR & OLLENROTH unterwegs und versorgt seitdem Fachhandwerksbetriebe für sämtliche Berei­che der Haustechnik mit Produkten. Für das Unternehmen ein wichtiger Schritt in Richtung Nach­haltigkeit, verlagert es schließlich die Auslieferung von Kleinteilen in der City vom 7,5-Tonner auf das klimafreundliche Lastenfahrrad.

CityLog Projektmanager Selim Ben-Aissa: „Das Micro-Depot steigert als zentraler Logistikstandort zusätzlich unsere Geschwindigkeit und rundet unsere Flexibilität in der Berliner City ab. Mit einem Fahrrad können wir täglich mehr als 40 Kunden verlässlich und nachhaltig mit Ware beliefern. Schon in den ersten Tagen zeigt sich der Mehrwert für unsere Kunden und unseren Service.“