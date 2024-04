Gleich zwei Produktneuheiten wird die CitrinSolar GmbH auf der IFH Intherm 2024 vom 23. bis zum 26. April 2024 vorstellen. Neben den aktuellen Produkten WP Fresh Ecoline und SPS eFlexx können Kunden und Partner in Halle 4 A auf dem Stand 4A.109 außerdem im Rahmen einer Studie neueste Technologiekonzepte für eine energieeffiziente Zukunft sehen.

Die IFH Intherm in Nürnberg ist die Leitmesse der Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik - Branche. Sie findet alle zwei Jahre statt und lockte 2022 rund 300 Austeller und 29.600 Besucher an. „Die Messe ist für uns die ideale Plattform, um unsere Produkte und Lösungen vorzustellen. Hier kommen wir mit Experten und Entscheidern aus Handwerk, Industrie und Großhandel zusammen“, sagt Christian Götz, Geschäftsführer der CitrinSolar GmbH „Wir freuen uns schon sehr auf den Austausch mit Partnern und Kunden.“

Speziell für den Neubau entwickelt: WP Fresh Ecoline

Mit einem Volumen von 500 l ist der WP Fresh Ecoline der ideale Speicher für Einfamilienhäuser mit Wärmepumpenheizung. Durch die sehr kompakte Bauweise braucht er nicht viel Platz und verfügt dennoch über genügend Speichervolumen, um sowohl die Trinkwasserbereitung als auch einen effizienten Heizungsbetrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten. In Kombination mit der zuverlässigen Frischwasserstation wird darüber hinaus eine hygienische Warmwasserbereitung bei minimalem Installationsaufwand ermöglicht.

Ein Alleskönner unter den Schichtspeichern: SPS eFlexx

Der neue Schichtspeicher SPS eFlexx ist universell für jeden Wärmeerzeuger einsetzbar und insbesondere für Wärmepumpen hervorragend geeignet. Er erhöht die Effizienz bestehender Heizsysteme, verlängert die Laufzeit des Wärmeerzeugers und ist daher auch für eine Nachrüstung geeignet. Auch wenn eine Heizungserneuerung noch nicht ansteht oder noch nicht entschieden ist, ist der SPS eFlexx der ideale Speicher für die Zukunft, denn er ist flexibel mit jedem Heizsystem kombinierbar.

„Der SPS eFlexx wird auf der Messe mit einer neu patentierten Technologie vorgestellt“, erklärt Dr. Hermann Riess, Betriebsleiter und stellvertretender Geschäftsführer bei CitrinSolar. „Diese Technologie macht es möglich, PV-Überschüsse auf einem für die Anwendung passenden Temperaturniveau nutzbar zu machen, ohne dabei die Schichtung des Speichers zu stören.“

Patentierte Technologie für „Power to heat“

CitrinSolar hat die neue Technologie im Rahmen eines öffentlich geförderten Forschungsprojekts namens „EOS“ entwickelt und bietet mit der innovativen Schichteinrichtung eine unkomplizierte, kostengünstige und gleichzeitig platzsparende Alternative zum externen Durchflussprinzip. „Der Clou an dieser Lösung ist, dass man sie für das gesamte Speicherportfolio nutzen kann“, sagt Michael Kinzel, Vertriebsleiter bei CitrinSolar.

Innovation mit Kunden diskutieren

CitrinSolar geht seit jeher über traditionelle Ansätze hinaus, wenn es darum geht, die Energiewende zu beschleunigen. Die intelligenten Wärmespeicher können durch ein innovatives Energiemanagement gesteuert werden, das in enger Zusammenarbeit mit der technischen Hochschule Ingolstadt entwickelt und patentiert wurde. „Für uns ist es wichtig, innovative Ansätze mit Kunden und Partnern zu diskutieren und frühzeitig in die Projekte einfließen zu lassen“, so Dr. Hermann Riess weiter „Deshalb werden wir auch in diesem Jahr wieder eine Studie mit zur Messe nehmen und uns direktes Feedback zu unseren Produktideen holen.“ Messebesucher können also auf weitere innovative Konzepte von CitrinSolar gespannt sein.

Über die CitrinSolar GmbH

Mit ihrem Markteintritt im Jahr 2002 gehört die inhabergeführte CitrinSolar GmbH aus Moosburg a. d. Isar zu den Pionieren im Bereich der „Erneuerbaren Energien“. Als Komplettsystemanbieter mit langjähriger Erfahrung verfügt CitrinSolar über hohe Fachkenntnis bei der Kopplung der Sektoren Wärme, Strom und Mobilität.

Im Geschäftsbereich Beratung und Planung bietet die CitrinSolar Energiekonzepte für Nah- und Fernwärmenetze und für Ladeinfrastruktur. Und ist, aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, als Entwickler von Machbarkeitsstudien für Kommunen, Bauträger und Industrie gefragt.

Mit über 50.000 installierten Anlagen belegt CitrinSolar ihre Expertise für Energielösungen europaweit. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei den Energiespeichern zu. CitrinSolar bietet ein komplettes Sortiment für die Nutzung als Trink-, und Heizungsspeicher an. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die CitrinSolar durch Fördermittel bei der Entwicklung neuartiger und innovativer Technologien mit dem Ziel, die Energiewende zu beschleunigen und den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren.

Um die bestehende Nachfrage und gleichzeitig neue, lukrative Kundengruppen wie große Gewerbetreibende und Kommunen bedienen zu können, soll die Produktionskapazität für Wärmespeicher bis 100.000 Liter ausgebaut werden.

CitrinSolar sieht ihr Credo „Positive Energie“ als wichtigen Aspekt ihres langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs, indem das Engagement und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert wird und ein Kundenstamm aufgebaut wurde, der das Unternehmen als innovativ und verantwortungsbewusst wahrnimmt.

Weitere Infos zum Angebot der CitrinSolar GmbH erhalten Sie unter: www.citrinsolar.de