Pressemeldung

"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung", so der gebürtige Remscheider, der nach einer Auslandsstation in Dänemark inzwischen wieder mit seiner Ehefrau und zwei Söhnen in seiner Heimatstadt lebt. "In sehr guten Gesprächen mit Geschäftsführer Heinz-Werner Schmidt und Personalleiter Stefan Ponczeck, in denen die Kultur und Ambition vermittelt wurden, habe ich schnell gemerkt, dass sich mir hier eine ganz besondere Gelegenheit bietet“, so Sieg weiter. „Ich schiebe gerne Dinge an und sehe mich als Gestalter. Die gut aufgestellte BDR Thermea Gruppe visiert ambitionierte Ziele an. In allen Bereichen stehen die Zeichen auf Weiterentwicklung. Viele neue Köpfe aus unterschiedlichen Branchen sind frisch an Bord gekommen. Es herrscht ganz klar Aufbruchstimmung – im Markt, im politischen Umfeld der Energiewende und vor allem im Unternehmen. Das ist eine sehr spannende Phase, bei der ich gerne dabei sein möchte. Das Potenzial beider Marken – Brötje und Remeha – bietet noch einen großen Spielraum für weiteres Wachstum – und dafür trete ich an.

Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer Deutschland für alle vertretenen Marken der BDR Thermea Gruppe, ist sich sicher, genau den richtigen Kopf für die zu besetzende Rolle gefunden zu haben: "Christian Sieg ist mit seiner professionellen Expertise genau die Person, die uns auf unserem Wachstumsweg neue Impulse geben wird. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für diese spannende Aufgabe in unserer Unternehmensgruppe gewinnen konnten und begrüßen ihn herzlich in den Markenfamilien von Brötje und Remeha.“