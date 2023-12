Neues Vorstandsmitglied im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) ist künftig der Geschäftsführer der BDR Thermea Deutschland, Christian Sieg. Er tritt damit in die Fußstapfen von Bertrand Schmitt.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung in Berlin am 30. November 2023 hat der BDH drei Vorstandspositionen neu besetzt. Zu den scheidenden Vorstandsmitgliedern zählt Bertrand Schmitt, CEO der BDR Thermea Group. Seine Funktion geht über auf Christian Sieg, seit Januar 2023 Geschäftsführer der BDR Thermea in Deutschland. Mit den Marken BRÖTJE, Remeha und SenerTec zählt das Unternehmen zu den deutschlandweit führenden Anbietern innovativer Wärmetechnik.

Christian Sieg: „Auf dem Weg in einen nachhaltigen Heizungsmarkt machen wir uns im BDH gemeinsam stark – für technologische Vielfalt und stabile Rahmenbedingungen. Ich freue mich darauf, auch auf politischer Ebene konstruktiv an der Umsetzung dieser Ziele mitzuwirken.“

BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und sprach der neuen Spitze sein Vertrauen aus: „Wir erleben eine nie dagewesene Transformation des Wärmesektors. Eine starke politische Interessenvertretung ist wichtiger als je zuvor. Mit der Neubesetzung des Vorstandes verleihen wir der gesamten Heizungsindustrie über alle Technologien hinweg eine starke Stimme in Berlin und Brüssel.“