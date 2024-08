Mit ACR Copper Press bietet der Hersteller Pressfittings für zahlreiche Kältemittel, VRF/VRV-Kreisläufe, Wärmepumpen und mehr. Im Bild: Instandsetzung einer abgeknickten Kältemittelleitung in der Dimension 3/8“. Die Ausführung der Arbeit mit ACR Copper Press hat ca. 30 min in Anspruch genommen – was eine Zeitersparnis von 45 – 60 min. bedeutet. Abbildung: SANHA GmbH & Co. KG, Essen

Auf der Chillventa in Nürnberg zeigt Sanha gleich mehrere Rohrleitungssysteme speziell für den Bereich Kühlung und Kälte: Mit ACR Copper Press hat der Rohrleitungsspezialist ein neues Presssystem für Anwendungen bis 48 bar auf den Markt gebracht, das sich durch zahlreiche Merkmale auszeichnet, die in Kombination ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Präsentiert werden außerdem die Lötfittings RefHP für den Einsatz in transkritischen Kühlsystemen. Das Edelstahlsystem NiroTherm, das Kühlinstallationen wie z. B. Glykol ideal abdecken kann, rundet die Produktpalette von Sanha auf der Chillventa ab. Ein Besuch auf dem Messestand in Halle 5, 5-113 lohnt sich also.

ACR Copper Press Fittings werden von ¼“ bis 1 3/8“ angeboten. Sie stehen sowohl für hohe Flexibilität als auch für maximale Sicherheit: Einzigartige Konstruktionsmerkmale wie der doppelte Dichtring auf jeder Seite bzw. die Verbindung von Fitting und Rohr durch eine doppelte Verpressung, die Sperrzone zwischen den beiden Dichtelementen, ihr hochdichtendes D-Profil und das besonders runde Pressprofil machen die Verbindungen äußerst zuverlässig. All dies führt zu einer sehr hohen Sicherheit gegen Kältemittelverlust.

Die RefHP Hochdruckfittings wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Lötfittings speziell für höhere Betriebsdrücke konzipiert und eignen sich insbesondere für CO 2 -Anlagen. Sie eignen sich optimal die Verbindung aller marktüblichen CuFe-Rohre in Kühlsystemen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von bis zu 130 bar, einer Tiefsttemperatur von -196 °C und einer Höchsttemperatur von 150 °C, bei denen Fluide der Gruppe 2 nach Europäischer Druckgeräterichtlinie (EPD 97/23/EC) eingesetzt werden. Angeboten werden Dimensionen bis 2 5/8“.

Zusätzlich präsentiert Sanha auf der Chillventa NiroTherm. Das Edelstahlsystem eignet sich für Kühlsysteme im subkritischen Bereich wie z. B. Glykol und für Heizungsinstallationen. Das gesamte System – Rohr und Fitting – besteht aus austenitischem Chrom-Nickel-Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301 (AISI 304, X5CrNi18-10) und bietet so einen hohen Schutz gegen Korrosion – insbesondere auch von außen. Die Installation gestaltet sich u.a. dank combipress besonders einfach, denn damit kann das System bis einschließlich 54 mm mit allen Originalkonturen SA, V und M verpresst werden.

Weitere Informationen: www.sanha.com