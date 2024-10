Die Chillventa 2024 überzeugte die Fachwelt auf ganzer Linie. 1.010 Aussteller aus rund 49 Ländern präsentierten den 32.796 aus aller Welt angereisten Experten ihre neusten Produkte und Dienstleistungen. Das umfangreiche Rahmenprogramm, darunter erstmals über 250 Fachvorträge beim Chillventa CONGRESS und in den vier Fachforen sowie zwei erstklassige Sonderpräsentationen mit praxisnahem Fachwissen, luden zum Verweilen, Netzwerken und fachlichem Diskurs ein. Im Fokus standen dieses Jahr Themen wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, oder Digitalisierung. Auch der Chillventa CONGRESS am Vortag der Messe mit rund 300 Teilnehmern glänzte mit hochkarätigen Vorträgen internationaler Referenten.

Die Chillventa 2024 bot mit ihrer thematischen Vielfalt und dem erneut gewachsenen Fachprogramm einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik und gab zugleich einen spannenden Ausblick auf die Zukunft der Branche.

„Die Kältetechnik – mit den Bereichen Lüftung, Klima und Wärmepumpe – ist eine Zukunftstechnologie. Dies zeigten die vielen Themen wie Energiewende, Digitalisierung, Wärmepumpen und Kältemittel im Kontext von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, die dieses Jahr beim Kongress, auf den Ständen, den Fachforen oder den Sonderpräsentationen diskutiert wurden. Einmal mehr unterstrich die Chillventa, dass Sie auch 2024 wieder die Nummer 1 der Kältetechnik-Messen ist, nicht nur, wenn es um die Fachthemen geht, sondern auch mit den 1.010 Ausstellern aus 49 Ländern und den damit ausverkauften Messehallen. Sie hat sich mit den Messekennzahlen nun wieder auf das Vor-Corona-Niveau eingependelt. Aber auch die 32.796 Besucher (2022: +7,5%) untermauerten eindrücklich, dass die Chillventa für die Community die bedeutendste Messe ist. Die Stimmung in den Hallen war ausgezeichnet und kam einem großen Familientreffen gleich. Die Chillventa ist und bleibt die zentrale Veranstaltung weltweit für die Kältebranche mit den Segmenten Klima, Lüftung und Wärmepumpen“, so Daniela Heinkel, Director Chillventa und European Heat Pump Summit, NürnbergMesse.

Besucherstruktur auf hohem Niveau

Rund 57 Prozent der 32.796 Chillventa-Gäste kamen aus dem Ausland. Besonders die Qualität der Fachbesucher konnte die Aussteller erneut überzeugen: Über 80 Prozent der Besucher waren direkt in die Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihrer Betriebe einbezogen. Neun von zehn waren mit dem Angebot zufrieden und ebenso über 95 Prozent planen an der nächsten Chillventa erneut teilzunehmen.

„Die Besucherstruktur der Chillventa war auch 2024 wieder weit gefächert: vom Hersteller über den Anlagenbetreiber, den Händler, den Fachplaner und Architekten bis hin zum Handwerker, waren alle Top-Zielgruppen wieder auf dem Gelände der NürnbergMesse vereint – zu ihrer Chillventa“, so Daniela Heinkel. Ebenso freute sich Kai Halter, Messebeiratsvorsitzender der Chillventa, Vice President Marketing and Brand Management, ebm-papst: „Die Chillventa war eine ausgezeichnete Veranstaltung von Experten, für Experten – und das rund herum auf höchstem Niveau. Wir freuen uns heute schon auf 2026!“

Aussteller mit großer Wiederbeteiligungsabsicht

Dieses durchweg positive Gesamtbild der Chillventa, bestätigte auch die unabhängig, durchgeführte Ausstellerbefragung. Die Mehrzahl der Aussteller (nach Fläche) kamen aus den Ländern Deutschland, Italien, Türkei, China, Spanien, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Polen und den USA. Rund 95 Prozent der Aussteller werteten die Teilnahme auf der Chillventa als Erfolg. Ebenso rund 95 Prozent konnten neue Geschäftskontakte knüpfen und erwarten ein erfolgreiches Nachmessegeschäft. Noch während der Laufzeit bestätigten an die 94 Prozent der 1.010 Aussteller (2022: +20%), auch auf der Chillventa 2026 wieder auszustellen.

Umfangreiches Rahmenprogramm überzeugte die Fachwelt

Das Rahmenprogramm der Chillventa hat schon eine lange Tradition und bietet seit jeher hochwertige Antworten auf aktuelle Fragestellungen. Auch dieses Jahr wuchs das Programm erneut und bot den angereisten Experten präzises Fachwissen. „Das Rahmenprogramm ist ein wichtiger Bestandteil der Chillventa mit Fachwissen aus erster Hand. 2024 konnten die Experten erstmals über 250 erstklassige Vorträge an vier Tagen beim Chillventa CONGRESS und auf den vier Fachforen erleben. Hier wurden punktgenaue Informationen zu aktuellen Produkten, Trends und Technologien präsentiert. Im Fokus standen unter anderem folgende Themen: Kältemittel, Wärmepumpen für Industrie und Gewerbe, Nachhaltigkeit, die F-Gas, Verordnung, PFAS und die Kreislaufwirtschaft.“, erläuterte Dr.-Ing. Rainer Jakobs, fachlicher Berater und Koordinator des Fachprogramms der Chillventa.

Der Fokus beim Forum „DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN“ lag darauf, durch Digitalisierung Effizienz, Produktivität und Umsatz in Handwerksbetrieben zu steigern. Praktiker aus Betrieben gaben dort Einblicke in ihre realen Abläufe.

Die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik führte auf einer Sonderfläche unter dem Motto „Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es!“ Demonstrationen zum Thema Lecksuche und Dichtheitsprüfung durch. Die zweite Sonderpräsentation, die „AIT Heat Pump Innovation Lounge“, widmete sich ganz dem Thema Wärmepumpe. Hier präsentieren die Expertinnen und Experten des Austrian Institute of Technology (AIT) ihre neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnisse, z.B. das Thema Wärmepumpen als Ersatz für Gasthermen in Wohngebäuden.

Abgerundet wurde das Rahmenprogramm von mehreren, fachlich gegliederten Guided Tours und, last not least, von der Deutschen Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk, organisiert vom Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV). „Auch 2024 wurden wieder die besten jungen Kälteanlagenbauer bei der Deutschen Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk prämiert. Wir freuen uns sehr, dass der BIV die Meisterschaft im Rahmen der Chillventa durchführt. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und dem Deutschen Meister“, so Daniela Heinkel.

Next Stop: European Heat Pump Summit 2025

Das nächste Highlight im Messekalender der Wärmepumpen-Profis ist der 28. und 29. Oktober 2025: der European Heat Pump Summit am Messeplatz Nürnberg.

Zur Website der European Heat Pump Summit

Save-the-Date: Chillventa 2026

Die kommende Chillventa findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 im Messezentrum Nürnberg statt. Am Vortag, dem 12. Oktober 2026, eröffnet der Chillventa CONGRESS die Veranstaltungswoche der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community.