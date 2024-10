Mit über 1.000 Ausstellern und damit ausgebuchten Hallen kehrt die Chillventa 2024 zu alten Vor-Corona Bestmarken zurück und präsentiert sich vom 08. bis 10. Oktober wieder eindrücklich als DER zukunftsweisende Hotspot der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche. Neue Produkte und intelligente Lösungen an den Messeständen werden kombiniert mit hochkarätigem Expertenwissen beim Chillventa CONGRESS und im nochmals gewachsenen Rahmenprogramm mit zahlreichen Fachforen und Sonderpräsentationen.

„Besucher dürfen auch 2024 wieder viel von der Chillventa erwarten und können das Maximum aus ihrem Messebesuch herausholen: Neben tollen Produkten und Innovationen von über 1.000 internationalen Top-Ausstellern aus knapp 50 Ländern, die die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, ist unser Rahmenprogramm nochmal breiter aufgestellt und bietet zahlreiche tolle Möglichkeiten, sein Wissen zu erweitern, bestehende Kontakte zu pflegen oder neue Netzwerke zu entdecken. Bei uns vor Ort findet garantiert jeder den richtigen Ansprechpartner für seine aktuelle Herausforderung. Hier wird der ‚Chillventa connecting experts‘-Gedanke gelebt! Sowohl in der Fläche als auch bei den Ausstellerzahlen und der Internationalität der Aussteller dürfen Besucher sich in diesem Jahr auf eine deutliche Steigerung und damit noch mehr Angebot freuen“, so Daniela Heinkel, Leiterin Chillventa, NürnbergMesse.

Sowohl die Aussteller als auch das Rahmenprogramm legen den Fokus klar darauf, den Besuchern, die meist direkt aus dem Handwerk kommen, die bestmögliche Orientierung in allen zentralen und topaktuellen Themen der Bereiche Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik zu bieten. 2024 sind das insbesondere Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energiewende und Kältemittel. Speziell die Themen Wärmepumpen und Kältemittel im Kontext von Nachhaltigkeit und Circular Economy rücken dabei in den Fokus – Stichwort F-Gas-Verordnung.

Themenschwerpunkte und Highlights in den vier Fachforen

Rund 200 Expertenvorträge mit praxisnahen Tipps halten beispielsweise die vier Chillventa Fachforen „Klima & Lüftung & Wärmepumpe“ (Halle 4A), „Kältetechnik“ (Halle 7A), „Anwendungen & Ausbildung & Regelwerke“ (Halle 8 und „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“ (Halle 9 bereit. Im Forum „Digitalisierung praktisch gestalten“ zählen Experteninterviews zu Themen wie BIM, Steuerung von Gebäudetechnik durch KI, Apps und Sprachsteuerung, Augmented und Virtual Reality, digitales Auftragsmanagement oder digitale Bauakte zu den Highlights. Mehr zu den Auswirkungen des geplanten PFAS-Verbots oder der novellierten F-Gase-Verordnung erfahren interessierte Besucher im Forum „Anwendungen & Ausbildung & Regelwerke“. Auch in den beiden Foren „Kältetechnik“ und „Klima & Lüftung & Wärmepumpe“ präsentieren Aussteller Fachbesuchern spannende Lösungen zu den aktuellsten Branchenthemen und freuen sich auf Fragen, Austausch und Diskussionen.

Weitere Highlights: Sonderpräsentationen, Berufswettbewerb und Guided Tours

Neben den vier Fachforen stechen in diesem Jahr besonders zwei Sonderpräsentationen als Highlights hervor: Die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik führt auf einer Sonderfläche unter dem Motto „Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es!“ in Halle 4 Demonstrationen zum Thema Lecksuche und Dichtheitsprüfung durch. Die zweite Sonderpräsentation, die „AIT Heat Pump Innovation Lounge“, widmet sich ganz dem Thema Wärmepumpe. Hier präsentieren die Expertinnen und Experten des AIT Austrian Institute of Technology ihre neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnisse. Diese umfassen unter anderem die Optimierung von Wärmepumpen, ihren Einsatz in industriellen Trocknungsprozessen sowie ihre Verwendung als Ersatz für Gasthermen in Wohngebäuden. Abgerundet wird das Rahmenprogramm der Chillventa von der Deutschen Meisterschaft des Kälteanlagenbauerhandwerks, organisiert vom Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV) sowie vier thematisch gegliederten Guided Tours, organisiert von KK DIE KÄLTE + Klimatechnik, zu den Themen Kältetechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Wärmepumpentechnik sowie einer Sondertour für Azubis.

Chillventa CONGRESS startet am Vortrag der Messe

Noch tiefgehender und wissenschaftlicher ist der Chillventa CONGRESS aufgestellt, der bereits am Messevortag, dem 07. Oktober 2024, ebenfalls im Messezentrum Nürnberg stattfindet. Renommierte internationale Referenten aus Forschung, Entwicklung und Praxis informieren hier über die aktuellen politischen Rahmenbedingungen in Deutschland, Europa und weltweit. Die diesjährigen Schwerpunkte des Kongressprogramms sind wie beim Messeprogramm ebenfalls Nachhaltigkeit, Kältemittel und Energiewende. Neben zwei Streams zur Klimatisierung von Rechenzentren und den Neuerungen und Trends innerhalb der Wärmepumpentechnologien finden hier der 8. Innovationstag Kältetechnik sowie das ASERCOM + EPEE Symposium statt.



