Die Chillventa 2024 ist vom 8. bis 10. Oktober erneut der internationale Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community. Bereits am Vortag findet der Chillventa CONGRESS statt. Kompakt an einem Tag können sich hier Experten aus aller Welt über aktuelle Trends und neueste Entwicklungen tiefgehend informieren. In diesem Jahr rücken Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energiewende und Kältemittel sowohl beim Kongress als auch auf der Messe besonders in den Mittelpunkt. Die Veranstalter rechnen damit, in den messerelevanten Kennzahlen zuzulegen. Bei der Hallenfläche lässt sich heute, rund vier Monate vor Messestart, schon ein Plus verbuchen – die Fläche ist nahezu ausgebucht.

„Die Aussichten für die Chillventa 2024 sind ausgezeichnet. Stand heute werden wir voraussichtlich rund 930 ausstellende Unternehmen aus knapp 50 Ländern in Nürnberg begrüßen können. Im Vergleich zu der Nach-Corona-Veranstaltung 2022 legen wir hier noch einmal etwas zu. Bei der Fläche haben wir bereits den Endstand der Vorveranstaltung überschritten – wir verzeichnen ein Plus von 5%. Wir sind bis auf sehr wenige Restflächen bereits heute nahezu ausgebucht. Das Wachstum der Chillventa ist ein tolles Signal und auch ein sicheres Zeichen, dass die Chillventa für die Unternehmen aus aller Welt eine wichtige Handelsplattform ist, um hier die richtigen Kunden zu treffen, sich entsprechend zu präsentieren und Kontakte zu pflegen,“ erklärt Daniela Heinkel, Director Chillventa, NürnbergMesse. Mit Blick auf die Fachbesucher wagt Heinkel eine erste Prognose: „Auch wenn es ein wenig der Blick in die Glaskugel ist, gehen wir davon aus, besucherseitig erneut über 30.000 Experten begrüßen zu können.“

Hohe Internationalität

Die Internationalität der Chillventa war schon immer sehr hoch. 2024 liegt der Anteil der Aussteller aus dem Ausland bei 75% – das heißt, hier legt die Chillventa ebenfalls zu. Bei den Fachbesuchern 2022 lag der Wert bei 56%. „Wir rechnen für 2024 mit einer ähnlich hohen weltweiten Beteiligung auf Besucherseite. Das untermauert einmal mehr den Anspruch der Messe als internationale Leitmesse der Kältetechnik mit den Segmenten Klima, Lüftung und Wärmepumpen. Die Chillventa ist DIE internationale Netzwerkplattform: Chillventa Connecting Experts,“ so Heinkel.

Themenschwerpunkte der Chillventa und des Chillventa CONGRESS

Mit ihrem umfassenden Fachangebot präsentiert die Chillventa wieder einen Überblick der Industrie mit Komponenten, Systemen und Anwendungen für die Bereiche Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen.

Im Fokus von Messe und CONGRESS liegen dieses Jahr besonders die Themen Wärmepumpen und Kältemittel im Umfeld von Nachhaltigkeit und Circular Economy.

Weitere Themen sind u.a. Digitalisierung, Gesamtenergieeffizienz, IT-Security von Kälteanlagen, ECO-Design, Effizienz durch Regelung, Innovation bei der Wärmeübertragung, Klimatisierung und Abwärmenutzung von Rechenzentren, Wärmerückgewinnung und vieles mehr.

Der Chillventa CONGRESS am Vortag der Messe bietet einen umfassenden Einblick für die Experten in die aktuellen Branchenthemen. Renommierte internationale Referenten vermitteln Wissen aus Forschung, Entwicklung und Praxis und informieren über die aktuellen politischen Rahmenbedingungen in Deutschland, Europa und weltweit. Das diesjährige Kongressprogramm umfasst folgende Themenblöcke – im Fokus stehen dabei Nachhaltigkeit, Kältemittel und die Energiewende.

8. Innovationstag Kältetechnik: Energieeffizienz & Klimaschutz (Deutsch) u.a. mit dem Thema Kreislaufwirtschaft

ASERCOM + EPEE Symposium (Englisch)

Heat Pumping Technologies for Commercial and Industrial Applications (Englisch) u.a. mit den Themen Wärmepumpenmarkt Deutschland und EU, Wärmepumpen für die Trocknung, Industrie Wärmepumpen...

Energieeffiziente Klimatisierung von Rechenzentren (Deutsch) mit dem Schwerpunkt Abwärmenutzung

Know-how aus erster Hand – auf den Fachforen der Chillventa

In den vier Fachforen zu den Themen, Kältetechnik in Halle 7A, Klima & Lüftung & Wärmpumpen in Halle 4A, Anwendung & Ausbildung & Regelwerke in Halle 8 und DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN in Halle 9 präsentieren namhafte Referenten und Unternehmen wegweisende Themen in über 200 Vorträgen.

Bei den Wärmepumpen finden Fachbesucher Vorträge zu Luft-Luft- Wärmepumpen mit kleinen Leistungen bis hin zu Industriewärmepumpen im MW-Bereich und die besonders gesuchten Hochtemperatur-Wärmepumpen für z.B. Dampferzeugung.

Die komplexe Thematik der Kältemittel wird in einer Vielzahl von Vorträgen in den Hallen 4A, 7A und 8 behandelt. Dabei werden unter anderem folgende Aspekte beleuchtet: die Auswirkungen der F-Gas-Verordnung, die Bedeutung von PFAS, der Einsatz von Kältemaschinenölen für Low GWP Kältemittel, Leckage Ermittlung, Sensoren für A2 und A3 Kältemittel, Gefährdungsbeurteilung beim Einsatz von brennbaren Kältemitteln, Optimierung von R744 und R717 Anlagen, Planung für R290 Wärmepumpen sowie Klimaanlagen.

Es werden Aufgaben und Lösungen vorgestellt: Kühlturmhygiene, kein Biofilm und damit keine Legionellen, Wasserchemie, Lecksuche, Kältemittelpumpen, EC Ventilatoren, Bedeutung der EN 378, Ventilator der Zukunft, Gewässerschutz, Verdichterentwicklungen wie z.B. ölfrei, Ejektoren für R744 Systeme, Cloud Lösungen, KM-Lösungen für AC und Wärmepumpen, Filtertechnologien, Systemlösungen für Kaltwasser, Cloud Lösungen, KM-Lösungen für AC und Wärmepumpen, Anwendungen z.B. in Brauereien, Milchverarbeitung oder Supermärkten.

Last but not least können sich die Fachbesucher in der Halle 9 im Rahmen des Forums DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN, aus erster Hand darüber informieren, wie sie durch die Digitalisierung von Geschäftsabläufen aller Art die Effizienz und Produktivität steigern und ihre Zukunft sichern können. Experten und erfahrene Unternehmer geben hier in spannenden Diskussionen und detailreichen Interviews einen Einblick, was Kunden und Geschäftspartner von einem digital aufgestellten Handwerksbetrieb erwarten. Sie erfahren konkret, wie digital aufgestellte Handwerksunternehmen mit ihren vernetzten Systemen sicher arbeiten.

Sonderpräsentationen: Von Profis für Profis

Die Chillventa ist bekannt für ihre informativen Sonderpräsentationen, die eine langjährige Tradition auch 2024 fortsetzen. Hier werden die aktuellen und branchenrelevanten Themen behandelt und Einblicke in die neuesten Technologien gegeben sowie erforderliche Fachkompetenzen beschrieben.

Dieses Jahr präsentiert die Bundesfachschule ein zentrales Thema: „Kältemittelverlust und kein Leck gefunden! So klappt es!“ in Halle 4. Hier werden Demonstrationen zum Thema Lecksuche und Dichtheitsprüfung durchgeführt. Insbesondere geht es dabei um die Funktionsprüfung von Lecksuchgeräten, die Anwendung des Hüllverfahrens und die Visualisierung der Druckabfallprüfung.

Seit dem Start der Chillventa hat die Wärmepumpe ihren festen Platz innerhalb der Veranstaltung. In den letzten Jahren etablierte sie sich als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors und von industriellen Prozessen. Das AIT Austrian Institute of Technology begann bereits vor mehr als 25 Jahren im Bereich Wärmepumpen und vor rund zehn Jahren im Bereich Hochtemperatur-Wärmepumpen zu forschen und zu entwickeln. Im Rahmen der Chillventa zeigt der anerkannte Forschungspartner seine neuesten Entwicklungen und Ergebnisse aus Forschungsprojekten im Bereich der Optimierung von Wärmepumpen, den Einsatz bei industriellen Trocknungsprozessen und als Ersatz von Gasthermen in Wohngebäuden. www.ait.ac.at/en/solutions/heat-pump-technologies

Weitere Programm-Highlights auf der Chillventa

Zusätzlich zum Rahmenprogramm und den Sonderpräsentationen wird es auch wieder Guided Tours, Azubi-Rundgänge und die Deutsche Meisterschaft im Kälteanlagenbauerhandwerk in Halle 9 geben.

Weitere Informationen unter: www.chillventa.de/de-de/events-programm

Plattform für junge Unternehmen und Start-ups

Für internationale Start-ups bietet die Chillventa die Möglichkeit, ihre innovativen Produkte, Lösungen, Ideen oder Dienstleistungen auf der internationalen START:HUB Area vorzustellen. Diese befindet sich in Halle 9, neben dem Young Innovators Bereich. Hier stellt die Chillventa in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine Plattform für junge, innovative Unternehmen bereit. An dem geförderten Gemeinschaftsstand "Young Innovators" haben Start-ups und junge Unternehmen aus Deutschland die Gelegenheit, ihre Produktinnovationen dem Fachpublikum vorzustellen.