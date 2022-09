SANHA zeigt auf der Chillventa in Halle 5 Stand 5-115 unter anderem die Pressverbinder Heavy Steel Press. Abbildung: SANHA GmbH & Co. KG, Essen

Key Player, Experten und Zukunftstrends der Kältetechnik treffen vom 11. bis 13. Oktober bei der Chillventa in Nürnberg zusammen. Mit dabei ist SANHA in Halle 5, Stand 5-115. Das Essener Unternehmen präsentiert die Hochdruck-Lötfittings RefHP für CO 2 -Kühlanlagen, das Edelstahl-Presssystem NiroTherm für den subkritischen Bereich, Lötfittings der Serien 4000 und 5000 sowie die neue Reihe Heavy Steel Press.

SANHA zeigt in Nürnberg Rohrleitungssysteme, welche die speziellen Anforderungen für Kühlung und Kälte erfüllen. Mit RefHP hat der Rohrleitungs-Experte eine Serie, die für hohe Drücke bis zu 130 bar geeignet ist. Damit lassen sich Kälteanlagen umsetzen, die aufgrund der umweltschonenden Kältemittel wie CO 2 höhere Betriebsdrücke erfordern.

Für Kühlanlagen hat SANHA das System NiroTherm entwickelt. Die Pressfittings und Systemrohre aus Edelstahl punkten durch ihre hohe Beständigkeit gegen Korrosion und eignen sich optimal für alle Bereiche, in denen sich Kondenswasser bildet. Das System hat sich bereits für Kühlsysteme etwa mit Glykol in Supermärkten bewährt.

Auch die Kapillarlötfittings der Serien 4000 und 5000 eignen sich für den Einsatz bei Kälte-Klima-Projekten. Sie werden mit Rohren aus Kupfer bzw. Kupferlegierung verwendet. Je nach Dimension und Betriebstemperatur können sie bis 45 bar eingesetzt werden.

Wenn es um die Verbindung von dickwandigen Stahlrohren geht, bietet SANHA mit Heavy Steel Press eine sichere Alternative zum Schweißen. Gerade an schwer zugänglichen Stellen können damit bis zu 60 % Montagezeit und damit Kosten gespart werden. Die Pressverbinder sind für Drücke bis 16 bar geeignet, etwa für Kühlwasseranlagen, Sprinkleranlagen oder Druckluft.

Mehr Informationen zum Produktprogramm und zum Service sind auf sanha.com zu finden.