Frau Harreiß, worauf können sich die Fachbesucher der Chillventa in diesem Jahr freuen?

Elke Harreiß: Die erste Vor-Ort-Chillventa seit 2018 – da ist man natürlich besonders gespannt auf die Reaktionen der Branche und die Entwicklung. Als es mit den Vorbereitungen losging war für uns deutlich spürbar: Unsere Kunden haben ein großes Verlangen danach, sich wieder persönlich zu treffen, auszutauschen und zu netzwerken. Zusätzliche Bestätigung lieferten unsere Frühjahrsveranstaltungen am Messeplatz Nürnberg: Diese haben alle erfolgreich stattgefunden. Von allen Seiten bekamen wir sehr positive Rückmeldungen wie schön und auch wichtig es ist, endlich wieder persönlich miteinander Projekte aufs Gleis zu stellen. Messen sind hierfür die idealen Plattformen.



Die Chillventa entwickelt sich auch entsprechend gut. Aktuell rechnen wir mit rund 800 ausstellenden Unternehmen vor Ort, die aus über 40 Ländern im Oktober an den Messeplatz Nürnberg kommen werden. Die Branche trifft sich endlich wieder in Nürnberg – persönlich und vor Ort.

Was gibt es Neues auf der Chillventa?

Elke Harreiß: Es gibt im Oktober viel zu entdecken auf der Chillventa. Da sind wir uns sicher. Sowohl die Produktpräsentationen der Aussteller als auch das Rahmenprogramm werden auch 2022 die Experten überzeugen. Die ausstellenden Unternehmen präsentieren den Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenfachleuten neue Produkte und Lösungen sowie die aktuellen Trends in der Branche. Wer sich vorab einen ersten Überblick verschaffen möchte, kann dies in dem neuen Aussteller- und Produktbereich auf der Website nun tun und sich so seine persönliche Agenda für den Messebesuch zusammenstellen: www.chillventa.de/aussteller-produkte



In den Messehallen wird dann wieder der direkte Austausch mit einer Vielzahl von Experten und qualifizierten Lieferanten aus aller Welt im Fokus stehen. Besonders spannend für Handwerker im Rahmenprogramm: das in diesem Jahr erstmals stattfindende Forum „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“ in Halle 8. Handwerksbetriebe finden hier praxisnahe Tipps für die Digitalisierung ihrer Betriebs- und Arbeitsabläufe. Aber auch in den drei Aussteller-Foren gibt es viele nützliche Tipps und spannende Vorträge für Kälte- und Klima-Fachbetriebe. Dies sind nur zwei Beispiele auf die sich die Chillventa-Community freuen kann.

Welche Themenschwerpunkte setzt die Chillventa 2022?

Elke Harreiß: Die Chillventa ist bekannt als Trendbarometer und bildet deshalb auch 2022 wie keine zweite Messe weltweit die zentralen und topaktuellen Themen aus den Bereichen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik ab.



Sowohl im Rahmenprogramm als auch auf vielen Aussteller-Ständen steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Weitere Schwerpunktthemen sind: Gesamtenergieeffizienz von Kälteanlagen, Kreislaufwirtschaft, Indoor Air Qualität, Indirekte Kühlung, Digitalisierung sowie IT-Sicherheit.

Welche Highlights bietet das Rahmenprogramm für die Fachwelt?

Elke Harreiß: Das neue Forum „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“ ist sicherlich wie schon erwähnt ein Programmpunkt, den sich vor allem Handwerker im Kalender notieren sollten. Zudem wird es drei weitere thematisch gegliederte Aussteller-Fachforen geben: In Halle 4A dreht sich alles um „Klima & Lüftung & Wärmepumpe“, in Halle 7A steht die Kältetechnik im Fokus und in Halle 9 finden alle an „Anwendungen & Ausbildung & Regelwerke“ Interessierte ihren Platz. Rund 90 ausstellende Unternehmen vermitteln auf den Foren in über 160 Expertenvorträgen kompaktes und praxisnahes Wissen.



Sonderpräsentationen und Guided Tours über die Messe runden das Begleitprogramm ab: Informieren Sie sich in Halle 4 zum Thema „Umgang mit brennbaren Kältemitteln (R290) – Ein Einblick“ und in Halle 4A zum Thema „Wärmepumpe“ oder lassen Sie sich gezielt über die Messe zu Innovationen im Bereich Kältetechnik / Klima- und Lüftungstechnik leiten. Die Guided Tours werden übrigens auch speziell für Auszubildende angeboten.

Auf ein Highlight freuen wir uns ganz besonders: Im Rahmen der WorldSkills Competition 2022 Special Edition, die in diesem Jahr dezentral durchgeführt wird, findet die Berufsweltmeisterschaft in der Disziplin Kälte- und Klimatechnik einmalig auf der Chillventa statt. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, die teilnehmenden Fachkräfte in Halle 3 anzufeuern, und natürlich auch beim Bundesleistungswettbewerb in Halle 9 vorbeizuschauen!



Last but not least: Bereits am Vortag der Chillventa startet der Chillventa CONGRESS, auf dem hochkarätige Referenten aus Forschung, Entwicklung und Praxis ihr Wissen teilen.



Es ist also auf jeden Fall für alle Interessensgruppen das passende Highlight dabei! Wir freuen uns, Sie auf der Chillventa 2022 begrüßen zu können getreu dem Motto Chillventa Connecting Experts.