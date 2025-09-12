Das neue Online-Talkshow-Format „perma-talk“ wird von perma-trade Wassertechnik veranstaltet und möchte eine Plattform für interaktiven Meinungsaustausch bieten. So können sich auch Zuschauer via Chat-Funktion live in die Debatte einbringen. In der Auftaktsendung diskutieren SHK-Experten über das GEG und die Chancen, die sich aus der aktuellen Gesetzes- und Branchenlage ergeben. Bild: perma-trade Wassertechnik

Am 17.09. lädt perma-talk zum Meinungsaustausch mit SHK-Experten rund um GEG & BEG ein – jetzt noch anmelden!

Mitreden und mehr draus machen – unter dieser Zielsetzung möchte das neue Online-Talkshow-Format „perma-talk“ eine neue Plattform für interaktiven Meinungsaustausch bieten. Die Auftaktsendung am 17. September widmet sich daher auch gleich direkt einem heiß diskutierten Thema: Dem GEG.

Vorteile im Fokus

Die Bundesregierung hat eine grundlegende Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angekündigt: Weg von starren Vorgaben, hin zu mehr Technologieoffenheit und Fokus auf Emissionseffizienz. Während die Branche auf Klarheit und konkrete Entwürfe wartet, wächst der Druck in der Praxis. Wie geht man mit einer Gesetzeslage um, die in Bewegung ist – aber in der Zwischenzeit umgesetzt werden muss? Welche Chancen und Vorteile ergeben sich aus dieser Situation für SHK-Betriebe, Planer, Berater und Industrie? Welche praktischen Tipps lassen sich zur Förderung weitergeben?

Als Gäste diskutieren darüber beim ersten perma-talk:

José Lupion, Obermeister Innung Sanitär und Heizung Stuttgart Böblingen und Geschäftsführer der Lindheimer Haustechnik GmbH & Co. KG in Waldenbuch

Valentin Ege, CSO und Vorstandsmitglied bei Digital Building Industries AG – u.a. zuständig für die Positionierung der KI-gestützten Energiesoftware berta & rudi am Markt

Gastgeber Michael Sautter, Geschäftsführer perma-trade Wassertechnik

Meinung einbringen erwünscht: Via Chat-Funktion

Die Besonderheit am neuen Talkshow-Format: Da „perma-talk“ in Form eines „Online-Webinars“ live übertragen wird, können sich neben den geladenen Gästen auch die Zuschauer via Chat-Funktion in die Debatte einschalten, ihre Meinung äußern und Fragen stellen. Interessierte melden sich einfach online an unter: www.perma-trade.de/event/lets-talk-about-geg-perma-talk/ und erhalten dann einen Zugangs-Link zur Online-Veranstaltung am 17.09.2025 ab 17 Uhr.