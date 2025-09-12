perma-trade: Chancen gezielt nutzen - Da GE(G)HT doch noch was!
Mitreden und mehr draus machen – unter dieser Zielsetzung möchte das neue Online-Talkshow-Format „perma-talk“ eine neue Plattform für interaktiven Meinungsaustausch bieten. Die Auftaktsendung am 17. September widmet sich daher auch gleich direkt einem heiß diskutierten Thema: Dem GEG.
Vorteile im Fokus
Die Bundesregierung hat eine grundlegende Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angekündigt: Weg von starren Vorgaben, hin zu mehr Technologieoffenheit und Fokus auf Emissionseffizienz. Während die Branche auf Klarheit und konkrete Entwürfe wartet, wächst der Druck in der Praxis. Wie geht man mit einer Gesetzeslage um, die in Bewegung ist – aber in der Zwischenzeit umgesetzt werden muss? Welche Chancen und Vorteile ergeben sich aus dieser Situation für SHK-Betriebe, Planer, Berater und Industrie? Welche praktischen Tipps lassen sich zur Förderung weitergeben?
Als Gäste diskutieren darüber beim ersten perma-talk:
- José Lupion, Obermeister Innung Sanitär und Heizung Stuttgart Böblingen und Geschäftsführer der Lindheimer Haustechnik GmbH & Co. KG in Waldenbuch
- Valentin Ege, CSO und Vorstandsmitglied bei Digital Building Industries AG – u.a. zuständig für die Positionierung der KI-gestützten Energiesoftware berta & rudi am Markt
- Gastgeber Michael Sautter, Geschäftsführer perma-trade Wassertechnik
Meinung einbringen erwünscht: Via Chat-Funktion
Die Besonderheit am neuen Talkshow-Format: Da „perma-talk“ in Form eines „Online-Webinars“ live übertragen wird, können sich neben den geladenen Gästen auch die Zuschauer via Chat-Funktion in die Debatte einschalten, ihre Meinung äußern und Fragen stellen. Interessierte melden sich einfach online an unter: www.perma-trade.de/event/lets-talk-about-geg-perma-talk/ und erhalten dann einen Zugangs-Link zur Online-Veranstaltung am 17.09.2025 ab 17 Uhr.