Die Gruppe dankt Dr. Schönborn für sein unentwegtes Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Building Solutions in den vergangenen Jahren. Für seinen weiteren Weg wünscht sie ihm alles Gute und viel Erfolg.

Dr. Nicholas John Matten, Präsident des Supervisory Board von Building Solutions, übernimmt bis 30. Juni 2025 die Verantwortung für die Rolle des CEOs. Der 63-jährige promovierte Maschinenbauingenieur blickt auf eine langjährige Karriere bei international renommierten Konzernen im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik wie Hansgrohe und Stiebel Eltron zurück.

Zum 1. Juli 2025 wird Rafael Daum die operative Leitung von Building Solutions als interimistischer CEO übernehmen. Er bleibt in dieser Zeit gleichzeitig Mitglied des Supervisory Boards REHAU Building Solutions. Der 52-jährige Jurist ist seit 2001 beim Polymerspezialisten international in verschiedensten Funktionen, unter anderem in Österreich, der Schweiz und Russland, tätig. Zuletzt leitete er als CEO die Region Asia & Pacific und lebte in Singapur.

„Wir danken Rafael Daum für seine Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Mit seiner Erfahrung und seinem strategischen Blick wird er einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen weiteren Entwicklung des Teilkonzerns leisten“, unterstreicht Dr. Veit Wagner, Präsident der REHAU Group.