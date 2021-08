Pressemeldung

Cavere FlexCare gewinnt den ICONIC Award 2021

Unsere gerade erst erschienene Serie Cavere FlexCare hat bereits nach wenigen Monaten den ersten Preis gewonnen. Mit den ICONIC AWARDS: Innovative Architecture konnte der Rat für Formgebung einen neutralen, internationalen Architektur- und Designwettbewerb etablieren, der erstmals die Disziplinen in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt. Prämiert werden visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Inszenierung und dem Zusammenspiel der Gewerke im Kontext der Architektur.

In der Kategorie Produkt: Sanitation, konnte sich das neue Accessorie-Portfolio von Cavere Care gegen eine Vielzahl an Bewerbern durchsetzen.

Das modulare und flexible Wandschienensystem Cavere® FlexCare ist die wesentliche Erweiterung der Cavere® Serie. Ihr tragendes Funktionsteil ist die Wandschiene Cavere® FlexRail. Es lassen sich vielseitige Accessoires einhängen, individuell positionieren und arretieren. Herzstück der Serie ist die flexible Ablage Cavere® FlexTray. Auf einem Gelenkarm montiert, kann sie ausgeschwenkt und nach Gebrauch platzsparend eingeschwenkt werden.

Weitere Informationen, Produktdaten und die neue Cavere Broschüre finden Sie wie immer auf www.normbau.de.