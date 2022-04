Pressemeldung

Der 5-Sterne-Campingplatz De Noetselerberg in Nijverdal wird von der Familie Hoekjen betrieben. 2021 stand er erneut auf der Liste der besten Campingplätze der Niederlande des Portals ANWB – zu Recht.

Um den Titel „Bester Campingplatz“ des ANWB beizubehalten, war es wichtig, dass die Gäste mit ihrem Aufenthalt zufrieden sind und sich wie zuhause fühlen. Dessen war sich der Eigentümer Geert Hoekjen bewusst. Deswegen beschloss er, eine seiner Sanitäranlagen zu renovieren. Er wollten den Benutzern den Komfort bieten, die sie von zuhause gewohnt sind.

DELABIE, innovative Produkte

Insgesamt gibt es auf dem Campingplatz 3 Sanitäranlagen. „Im ältesten Block waren die Anlagen veraltet und mussten ausgetauscht werden“, erklärt Geert Hoekjen. Um sie zu renovieren, ließ er sich von einem Campingplatz in Österreich inspirieren, auf dem er Duschen mit einem Druckknopfsystem gesehen hatte. Wenn er schon renoviert, wollte er es gleich ordentlich machen.Nachdem er sich mit den Produkten und Lösungen von DELABIE beschäftigt hatte, die er für innovativ im Bereich der Sanitäranlagen im öffentlichen Bereich hält, war die Entscheidung von Geert Hoekjen gefallen.

Hygienische und vandalismushemmende Produkte

Die Gäste des Campingplatzes wünschen sich in erster Linie einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt. Gute Hygiene trägt maßgeblich zu ihrem Komfort und ihrem Wohlbefinden bei. Daher wurden die Duschen, die Toiletten und die Waschbecken in dieser Sanitäranlage mit elektronischen oder selbstschließenden Armaturen ausgestattet. Die elektronischen Armaturen haben den Vorteil, dass sie dank Infrarotsensor berührungslos betätigt werden können. In Kombination mit der Hygienespülung, um das Bakterienwachstum zu begrenzen, tragen diese berührungslosen Armaturen zu optimaler Hygiene bei. Die Selbstschluss-Armaturen müssen nur einmal vor dem Händewaschen berührt werden, denn sie schließen von allein. Zusätzlich ermöglichen der Selbstschlussmechanismus sowie die voreingestellte Durchflussmenge eine Reduzierung des Wasserverbrauchs und eine Optimierung der Wasserrechnung.

Die WC-Druckspüler leisten ebenfalls einen großen Beitrag zur Hygiene: „Druckspüler bieten den Vorteil, dass kein Spülkasten vorhanden ist. Das macht die Spülung besonders kraftvoll. Dies ist hygienischer und trägt dazu bei, Risiken durch stagnierendes Wasser und Verstopfungen zu reduzieren“, erklärt Geert Hoekjen. Ein WC-Druckspüler funktioniert ohne Spülkasten, sodass das Wasser nicht stagniert und das Bakterienwachstum begrenzt wird. Zudem muss der Benutzer nicht mehr warten, bis der Spülkasten wieder gefüllt ist, um die Spülung erneut zu betätigen. „Der kalkabweisende Mechanismus erleichtert die Wartung“, fügt Geert Hoekjen hinzu.

Das WC-Druckspülsystem ist zudem eine ideale Lösung für Campingplätze, da die Sanitäranlagen intensiv genutzt und von den Benutzern häufig schlecht behandelt werden. Deswegen müssen Sanitär-Ausstattungen beispielsweise widerstandsfähig gegenüber Stößen sein. Geert Hoekjen erklärt, dass das Bedienelement sehr robust ist, was das Risiko einer Beschädigung des Spülmechanismus erheblich reduziert. Dank ihrer fließenden Formen und den äußerst robusten Materialien tragen die Armaturen von DELABIE außerdem dazu bei, beabsichtigten oder unbeabsichtigten Vandalismus einzudämmen.

Optimaler Komfort

Für Geert Hoekjen ist der Benutzerkomfort sehr wichtig: „Wir möchten unseren Kunden optimalen Komfort bieten, wie zuhause.“ Er wollte, dass seine Sanitäranlage an den Luxus eines Badezimmers in den eigenen vier Wänden erinnert, da dies für seine Gäste immer wichtiger wird. Je nach Jahreszeit und Wetter möchte der Benutzer beispielsweise die Wassertemperatur selbst einstellen. Deswegen hat sich Geert Hoekjen für die Duschelemente SECURITHERM von DELABIE entschieden. Diese mit Thermostat-Mischbatterien ausgestatteten Duschen ermöglichen es den Benutzern, die Temperatur selbst einzustellen.

Sicherheit, immer eine Priorität

Sicherheit war für Geert Hoekjen ebenfalls eine Priorität. Die gewählten SECURITHERM Duschkombinationen bieten Schutz vor Verbrühungen und vor „kalten Duschen“. Auch die Prävention gegen Legionellenwachstum ist für Geert Hoekjen ein wichtiges Sicherheitskriterium. Die elektronischen Armaturen von DELABIE sind mit einer automatischen Hygienespülung ausgestattet. 24 Stunden nach der letzten Nutzung wird eine automatische Antistagnationsspülung ausgelöst. In Zeiten mit geringem Gästeaufkommen auf dem Campingplatz werden die Armaturen seltener oder gar nicht genutzt, wodurch sich das Risiko von stagnierendem Wasser und Bakterienwachstum im Leitungsnetz erhöht. Dank dieser regelmäßigen Spülung wird es automatisch gespült und die Sicherheit für die Nutzer bleibt gewährleistet.

Einfache Wartung und Wasserersparnisse

Zudem legt Geert Hoekjen Wert auf eine einfache Wartung. Bei den WCs hat er sich für Druckspüler entschieden, aber nicht nur aus Hygienegründen und wegen ihrer Beständigkeit gegenüber Vandalismus. Druckspüler ermöglichen außerdem Wasserersparnisse und vereinfachen die Wartung der Anlage. Da kein Spülkasten vorhanden ist, sind die Risiken von Leckagen sehr gering. Das bedeutet, dass kein Wasser verschwendet wird und Wartungsarbeiten nur selten erforderlich sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Installation der Armaturen mit Hinterwandmontage dem Installateur über den Technikraum einfachen Zugang zu den Funktionsteilen ermöglicht und er die Anlage in Ruhe warten kann, ohne die Benutzer zu stören. Geert Hoekjen fügt hinzu, dass beschädigte Druckknöpfe aus Kunststoff der Vergangenheit angehören, die vandalismushemmenden Bedienelemente aus verchromtem Metall müssen nicht mehr repariert oder ersetzt werden.

Schauen Sie das Interview mit Geert Hoekjen

Eigentümer des Campingplatzes De Noetselerberg