Vor wenigen Tagen haben wir gemeinsam einen ganz besonderen Moment gefeiert – die Eröffnung unseres neuen Hauptsitzes in Deutschland in Mühlheim am Main!

Über 1.000 m² voller Innovation, Teamgeist und Zukunftsenergie – und ein Tag, den wir so schnell nicht vergessen werden. 🙌

Von der feierlichen Eröffnung über spannende Einblicke bis hin zu vielen großartigen Begegnungen – dieses Video zeigt, was Caleffi Deutschland ausmacht: Leidenschaft, Fortschritt und Zusammenhalt. 💼

👉 Lehne dich zurück und erlebe die Highlights der Eröffnungsfeier noch einmal in unserem Aftermovie!

🎥 Jetzt Video ansehen und mit uns den neuen Meilenstein feiern