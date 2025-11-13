13.11.2025  Pressemeldung Alle News von Caleffi

Caleffi: Was für ein Tag! 🎬

Vor wenigen Tagen haben wir gemeinsam einen ganz besonderen Moment gefeiert – die Eröffnung unseres neuen Hauptsitzes in Deutschland in Mühlheim am Main!

Über 1.000 m² voller Innovation, Teamgeist und Zukunftsenergie – und ein Tag, den wir so schnell nicht vergessen werden. 🙌
Von der feierlichen Eröffnung über spannende Einblicke bis hin zu vielen großartigen Begegnungen – dieses Video zeigt, was Caleffi Deutschland ausmacht: Leidenschaft, Fortschritt und Zusammenhalt. 💼

👉 Lehne dich zurück und erlebe die Highlights der Eröffnungsfeier noch einmal in unserem Aftermovie!

🎥 Jetzt Video ansehen und mit uns den neuen Meilenstein feiern

Caleffi Armaturen GmbH
Daimlerstraße 3/Dieselstraße 64
63165 Mühlheim am Main
Deutschland
Telefon:  06108 - 9091-0
www.caleffi.de
