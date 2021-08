Pressemeldung

Bei neuen Heizungsanlagen sind Sicherheitseinrichtungen an der Schnittstelle zur Trinkwasserinstallation Pflicht. Sie dürfen nur über eine Sicherungsarmatur mit Systemtrenner (mindestens Typ CA für Heizungswasser ohne Zusatzstoffe) be- und nachgefüllt werden. So wird verhindert, dass an dieser neuralgischen Schnittstelle durch Rückfließen oder Zurückdrücken von verunreinigtem Wasser die Qualität des Lebensmittels Trinkwasser beeinträchtigt wird.

Für Heizungsanlagen im Bestand besteht dagegen keine Nachrüstpflicht mit Systemtrennern, außer der Kessel wird gewechselt. Doch es gibt viele gute Argumente, eine alte Heizungsanlage zur Nachspeisung von Wasser mit einer Kombiarmatur, bestehend aus Systemtrenner und Füllkombi, nachzurüsten. Eine normgerechte Lösung, die sicherheitsrelevante Aspekte mit Energieeffizienz und komfortabler Bedienung verbindet, hat Caleffi mit der automatischen Füllarmatur FüllKombi BA Serie 580 im Programm. Der Systemtrenner des Typs BA hat den Vorteil, dass selbst bei nachträglicher Zusetzung des Heizungswassers mit Inhibitoren die Absicherung gewährleistet ist. So kann sich der SHK-Betrieb mit den technischen Merkmalen und Eigenschaften der Füllarmatur der Serie 580 als kundenorientierter Problemlöser profilieren.

Mehr Sicherheit

Gemäß DIN EN 1717 ist der Eingangswächter von Caleffi mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der nach DIN EN 12729 zertifizierte Systemtrenner mit kontrollierbaren, druckreduzierten Zonen (Typ BA) übernimmt die Absicherung der Trinkwasserinstallation vor Verunreinigungen durch Flüssigkeiten bis zur Kategorie 4. Das schließt auch Heizungswasser mit Inhibitoren ein.

Mehr Komfort

Einfacher und schneller geht das Nachfüllen nicht. Armatur öffnen und schon nimmt die Füllarmatur ihre Arbeit auf und speist kontrolliert Wasser nach. Das umständliche Hantieren mit dem Schlauch, der zum Füllvorgang angeschlossen und anschließend wieder entfernt werden muss, ist nicht mehr notwendig.

DVGW zertifiziert

Die Füllarmatur der Serie 580 beginnt bereits bei einem Druckverlust von 0,3 bar (Grundeinstellung 1,5 bar) zum eingestellten Wert ihre Arbeit. So wird immer der optimale Systemdruck für beste Anlagenbedingungen sichergestellt. Ergebnis ist beste Energieeffizienz. Dank des drehbaren Ablauftrichters kann die Filterarmatur nicht nur in horizontalen, sondern auch in vertikalen Leitungen mit Strömungsrichtung nach oben installiert werden. Sie ist in der Nennweite DN 15 (1/2") erhältlich. Das Arbeitsspektrum liegt bei max. 65° C Wassertemperatur bei einem Druck von bis zu 10 bar.