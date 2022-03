Pressemeldung

Mit einem neu gestalteten Messestand und einer Neuheit präsentiert sich die Caleffi Armaturen GmbH (Mühlheim am Main) auf der ifh/Intherm in Nürnberg in Halle 6, Stand A 6.201

Die Produktpalette des Herstellers umfasst Komponenten für den sicheren und energieefiizienten Betrieb von Heizungsanlagen sowie der Aufrechterhaltung der Trinkwasserhygiene. Dazu gehören u.a Entlüftungs- und Strangregulier-ventile,Temperaturregler sowie Armaturen für den hydraulischen Abgleich. Einen Namen hat sich das Unternehmen durch sein komplettes Sortiment an Schlammabscheidern mit magnetischer Wirkung gemacht. Sie "entsorgen" auch metallische Bestandteile im Heizungswasser, auch bekannt als Magnetit. Entsprechend steht im Mittelpunkt des Messeauftritt das Programm an "Reinigungskräften" für Heizungsanlagen, u.a. mit dem Dirtmag Clean. Der vollautomatische s elbstreinigender Schmutz- und Schlamm-abscheider mit Magnet ist für große Anlagen konzipiert. Er rundet, neben dem kompakten und formschönen Dirtmag XS für Wandheizkessel, das Dirtmag-Programm nach oben ab.

Der neue Mikroblasen-Schlammabscheider Discal Dirtmag

Die Mikroblasen-Schlammabscheider der Serie 5464 entfernen kontinuierlich Luft und Verunreinigungen, die sich in den Hydraulikkreisläufen von Heizungs- und Klimaanlagen befinden. Die Armatur ist in der Lage, alle Luft im System bis hin zum Mikroblasenbereich automatisch zu entfernen. Gleichzeitig scheiden sie die im Anlagenwasser enthaltenen Verunreinigungen in den unteren Teil des Ventilgehäuses ab, aus dem sie abgeführt werden. Der Magnet dient zur Abscheidung von Magnetit.

Zur Aufrechterhaltung der Trinkwassergüte wird der verbesserte elektronische Thermomischer Legiomix 2.0 ( Serie 6000 EST) vorgestellt. Er verbindet die Funktionsweise eines mechanischen Thermomischers mit der Effizienz eines elektronischen Mischers in einer Armatur. Unmittelbar wird auf jede Temperatur-, Druck- und Mengenänderung reagiert, damit das Mischwasser sofort wieder mit der richtigen Temperatur abgegeben wird. Der Legiomix wird über einen Stellantrieb effizient gesteuert und von einem speziellen Regler, der die Einstellung des Mischwassers ändert, überwacht.