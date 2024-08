Wärmepumpen in Industrieanlagen sind ein wichtiger Baustein für die klimaneutrale Transformation unserer Wirtschaft. Wärmepumpen können gleichermaßen Wärme und Kälte für Arbeitsprozesse und Raumklimatisierung bereitstellen. Mit einem intelligenten Wärmepumpensystem sind hohe Energie-Einsparungen möglich, die sich positiv auf die Profitabilität und den CO 2 -Fußabdruck des Unternehmens auswirken. Auch der bekannte Baumaschinenhersteller Komatsu hat für seine Fertigungshallen und Büroräume in Düsseldorf eine Lösung mit Wärmepumpe gefunden.

Das Gelände der Komatsu Germany GmbH in der Forststraße ist mit drei großen Produktionshallen und einem Bürogebäude bebaut. Zwei der Hallen stammen noch aus den 1940er Jahren. Hier wurden in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 19 Wärmepumpen z. Teil in Kaskadenschaltung in Betrieb genommen. Als Verteilsystem wurden die vorhandenen Heizungsleitungen und Heizkörper weiter genutzt. Diese beheizen über 7.500 Quadratmeter Bürofläche, darunter auch Aufenthalts- und Schulungsräume. Die Luft-Wasser-Wärmepumpen sind dezentral verteilt und haben unterschiedliche Heizleistungen von 8 bis 27kW.

Die Planung und Installation wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Meyers OHG und der August Brötje GmbH realisiert.

„Unser Unternehmen setzt seit jeher auf Nachhaltigkeit und mit dem Umbau der Heizungsanlage haben wir einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung CO2-neutrale Produktion gemacht.“ sagt Thomas Burggraf, Manager Maintenance (Abteilungsleiter Instandhaltung), Komatsu Germany GmbH.

Technische Daten:

Wärmepumpe: Luft-Wasser

Verteilsystem: Heizkörper

JAZ: 3,7 – 4,5

Hersteller: August Brötje GmbH