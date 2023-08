Die Stadt Kassel strebt an, bis 2030 rund 70 Prozent seines Wohnungsbestandes mit Fernwärme zu versorgen und ergänzend regenerative Energien wie Wärmepumpen zu nutzen. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) ist mit rund 8.400 Wohnungen die größte Anbieterin von Wohnraum in der Nordhessenmetropole. Bis Ende 2023 werden im ersten Maßnahmenpaket gut 1.000 Wohnungen mit Gaszentralheizungen durch Wärmepumpen-Systeme (teilweise in Kombination mit Photovoltaik-anlagen) ergänzt. Eine der ersten Hybridanlagen, die in Betrieb genommen worden sind, befindet sich im Objekt Hoheneicher Straße 9 mit 48 Wohneinheiten.

Kassel - historische Hauptstadt der Landgrafschaft Hessen (ab 1277), der Landgrafschaft Hessen-Kassel (1567-1803), des Königreichs Westphalen (1807-1813) und des Kurfürstentums Hessen (1814-1866), bietet eine eindrucksvolle Historie.

Die Geschichte der Stadt lässt sich auch heute noch an zahlreichen Bauten wie beispielsweise Schlössern sehen, dennoch ist Kassel auch ein Ausgangspunkt für die moderne und zukünftige Gestaltung der Wärme-versorgung von Gebäuden.

Bis zum Jahr 2030 strebt die Stadt Kassel an, rund 70 Prozent der Wohngebäude mit Fernwärme zu versorgen und dazu, sofern möglich, erneuerbare Energien wie Wärmepumpe zu nutzen. Im Zuge einer Teildekarbonisierungs-Maßnahme werden Gebäude der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-schaft der Stadt Kassel mit mindestens 18 Wohneinheiten, welche mit Gaszentralheizungen und zentraler Warmwasserbereitung betrieben werden und die in den nächsten 20 Jahren nicht an das Fernwärme-Netz angeschlossen werden können, durch den Zubau vom Luft-Wasser- Wärmepumpen mit zentraler Warmwas-serbereitung nachgerüstet (Hybridheizungsanlage).

Die technische Begleitung und das Monitoring erfolgen durch das Planungsbüro energydesign aus Braunschweig. Die Inbetriebnahme der ersten fertiggestellten Anlagen ist im April 2023 erfolgt, an weiteren 34 Anlagen wird gegenwärtig gebaut.

Technische Angaben

Hersteller: Stiebel Eltron

Heizleistung: Hybridheizungsanlage bis ca. 200 kW

Einbaujahr: 2022 - 2024

beheizte Fläche: 67.650 m²