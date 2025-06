Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. (BVF) lädt auch in diesem Jahr wieder zum etablierten BVF Symposium ein – einer der bedeutendsten Netzwerkveranstaltungen der Branche rund um nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme. Unter dem Leitthema „Heizen, Kühlen und Speichern: Nachhaltige Systeme für die Gebäude der Zukunft“ treffen sich am 12. und 13. November 2025 Expertinnen und Experten aus Industrie, Forschung und Planung zum intensiven fachlichen Austausch in Trier.

Das BVF Symposium bietet neben hochwertigen Fachvorträgen viel Raum für persönliche Gespräche, neue Kooperationen und inspirierende Impulse. Besonders hervorzuheben sind in diesem Jahr unter anderem folgende Programmpunkte:

In 2024 und 2025 wurden im Auftrag des BVF oder in Zusammenarbeit mit dem BVF erneut Forschungsprojekte durchgeführt. Die Ergebnisse werden auf dem BVF Symposium vorgestellt und es besteht die Möglichkeit, mit den Forschenden und den BVF Akteuren hierzu in den Austausch zu treten.

Ein weiteres Highlight des Symposiums ist die feierliche Verleihung des BVF Awards 2025. Ausgezeichnet werden zukunftsweisende Projekte und Konzepte im Bereich Flächenheizung und Flächenkühlung. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. Juni 2025 – teilnehmen können Unternehmen, Planerinnen und Planer sowie Forschungseinrichtungen mit innovativen Lösungen und Best-Practice-Beispielen.

Das BVF Symposium ist nicht nur eine fachliche Plattform, sondern auch ein beliebter Treffpunkt zum Netzwerken in lockerer Atmosphäre. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Weitere Informationen zum Programm, zur Anmeldung sowie zur Bewerbung für den BVF Award gibt es unter: www.flaechenheizung.de/bvf-symposium