Elektro-Flächenheizungen erfüllen gemäß der gerade verabschiedeten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes pauschal die verpflichtende 65 %-Regel für erneuerbare Energien und stellen auch als vollwertige Raumheizung eine interessante und wirtschaftliche Alternative zur Kombination wasserbasierte Flächenheizung und Wärmepumpe dar. Welche Lösungsmöglichkeiten sich für beide Einsatzoptionen bieten, wird Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz vom ITG Dresden auf dem diesjährigen BVF Symposium anhand konkreter Anwendungsbeispiele vorstellen. Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) bleibt somit seinem Anspruch der Praxis- und Anwendernähe treu.

Das diesjährige BVF Symposium findet am 22. und 23. November in Erfurt statt. Nach einem entspannten Get together am Mittwoch, findet am Donnerstag ab 9 Uhr im DORINT am Dom das BVF Symposium statt.

Als neuer Speaker wurde nun Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz vom ITG Dresden angekündigt. Das ITG Dresden ist ein privates Forschungsinstitut und beschäftigt sich seit 2003 mit Fragen der Energieeffizienz, des Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit im Gebäudebereich. Prof. Oschatz verfügt über umfangreiche und tiefgehende Kenntnisse und Erfahrungen zur energetischen und wirtschaftlichen Bewertung von Energiesparmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Gebäudetechnik und zu den diesbezüglichen Normen. Darüber hinaus ist das ITG Dresden seit vielen Jahren gutachterlich für Bundesministerien bei der Weiterentwicklung des Energiesparrechts und der Förderprogramme in Deutschland tätig.

Prof. Oschatz und sein Team haben bereits mehrere Studien zur Bewertung der elektrischen Flächenheizung erstellt, anhand derer konkrete Umsetzungsmöglichkeiten empfohlen werden konnten. In Hinblick auf das GEG 2024 und die Vorgabe 65%EE wird Prof. Oschatz auf dem BVF Symposium diese Daten erneut bewerten und den Besuchern anhand konkreter Praxisbeispiele verwertbare Fakten zur Nutzung der elektrischen Flächenheizung als Vollheizung an die Hand geben und auch die Einsatzmöglichkeiten der wasserbasierten Flächenheizung in Bezug auf das GEG 2024 bewerten.

Eine spannende Ergänzung neben den Themen Zukunft der Flächenheizung und Potentialen der Wärmepumpe sowie energetische Sanierung mit Flächenheizung und -kühlung.

Die Anmeldeunterlagen stehen unter www.flaechenheizung.de/bvf-symposium-2023/ zum download zur Verfügung.