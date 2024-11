Der BVF-Award 2024 in der Kategorie „Nachhaltiger Neubau“ geht in diesem Jahr an aquatherm. Mit seinem Flächenheiz- und Kühlsystem aquatherm black überzeugte das Unternehmen die Jury des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. Die Auszeichnung würdigt den erfolgreichen Einsatz des Systems im Gesundheitsresort Luisenhöhe in Horben im Schwarzwald, wo es als Deckenheizung und -kühlung für Komfort und Energieeffizienz sorgt.

Mit dem BVF-Award werden seit 2015 Produkte, Projekte oder Personen ausgezeichnet, die richtungs- und zukunftweisend für die Flächenheizung und -kühlung sind. Die diesjährige Verleihung fand im Rahmen des BVF-Symposiums am 6. und 7. November in Weimar statt.

Mit dem Flächenheiz- und Kühlsystem aquatherm black setzt aquatherm einen neuen Standard für energieeffizientes Heizen und Kühlen in Gebäudeprojekten. Das Konzept der Luisenhöhe basiert auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit und dem Einsatz von ressourcenschonenden Materialien, Techniken, Energien und Arbeitsweisen. Mit 55 Erdwärmesonden unter der Tiefgarage wird der gesamte Energiebedarf für die Kühlung und Beheizung des Hotels und des Außenpools gedeckt. Die öffentlichen Räume werden auf 1620 qm über eine Heiz- und Kühldecke mit aquatherm black temperiert. Die Konferenzbereiche und die Spa- und Fitnessflächen im Erdgeschoss werden zusätzlich über aktivierte Wandflächen gekühlt. Als besondere Herausforderung galt die geschwungene Architektur des Neubaus mit wenig rechten Winkel. Durch eine entsprechende Planung und die Fertigung der einzelnen Elemente des Systems am aquatherm Hauptsitz im südwestfälischen Attendorn gelang dies problemlos.

„aquatherm versucht, mit seinen Produkten nicht nur innovative Lösungen zu schaffen, sondern auch den Komfort und die Energieeffizienz zu steigern“, erklären Marketingleiterin Meike Strauch und Marketing-Teamleiter Achim Schnell, die die Auszeichnung im Namen von aquatherm entgegennahmen. „Die Auszeichnung mit dem BVF-Award ist eine Bestätigung dafür, mit aquatherm black die richtigen Antworten auf die Anforderungen des modernen Bauwesens zu geben.“