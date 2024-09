Am Mittwoch den 04.09.2024 fand im BMWK das Auftakttreffen mit allen an der Planung und Umsetzung der Woche der Wärmepumpe Beteiligten statt. Dazu gehören neben der dena die rund 40 Akteure der Wärmepumpen-Offensive, die sich Mitte 2022 zur Beschleunigung des Wärmepumpenhochlaufs verpflichtet hatten sowie die rund 30 regionalen Veranstalter der Woche der Wärmepumpe. Geplant sind in der Woche vom 4. bis 10. November mehr als 300 Veranstaltungsformate in 75 Landkreisen. Dies sind Vorträge, interaktive Ausstellungen, Best-Practice-Beispiele zu Rahmenbedingungen und Möglichkeiten eines Wärmepumpen-Einbaus und den Heizungs-Austausch mit Expertinnen und Experten.

Dr. Philip Nimmermann, Staatssekretär im BMWK, betonte bei der heutigen Auftaktveranstaltung: „Bei der Woche der Wärmepumpe, die von der dena mit lokal vernetzten Partnerinnen und Partnern umgesetzt wird, können sich Bürgerinnen und Bürger in ihrer Region zuverlässig und umfassend zu Wärmepumpen und zur Wärmewende informieren. Wichtig ist uns, dass die Menschen vor Ort direkt hilfreiche praktische Informations- und Beratungsangebote - auch zu den lokalen Gegebenheiten - erhalten. Denn die Energiewende ist komplex; sie braucht breite Mitwirkung und Vertrauen, um erfolgreich zu sein.“

Nach den Worten von Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der dena, ist die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien mit Wärmepumpen ein wesentliches Element der Wärmewende. Diese ist wiederum Voraussetzung, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird: „Die Wärmepumpentechnologie ist sehr effizient und eine der Optionen einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Eine ganze Reihe von Fachleuten steht während der Woche der Wärmepumpe vor Ort und auch digital für Informationen zur Verfügung, denn wir wollen möglichst viele Menschen erreichen."

Mit der Gesamtkoordination hat das BMWK die dena beauftragt. Umgesetzt wird die Woche der Wärmepumpe von einem Bündnis aus rund 30 lokalen sowie regionalen Agenturen und Institutionen. Die Informationsangebote sind auf die jeweilige Region zugeschnitten, beispielsweise in Bezug auf die Genehmigungspraxis und Förderbedingungen. Zudem können im Rahmen der Woche der Wärmepumpe auf dem „Marktplatz der regionalen Energieexperten“ rund um das Thema Wärmeversorgung und Wärmepumpen neue Netzwerke geknüpft werden.

Alle Informationen zur Woche der Wärmepumpe stehen auf einer zentralen Webseite bereit:

www.wochederwaermepumpe.de

Quelle: www.dena.de