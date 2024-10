Bundesverband Wärmepumpe begrüßt Pläne zu Deutschlandfonds und Strompreisreduktion

Die am Mittwoch vorgestellten Pläne des Bundeswirtschafts¬ministeriums für eine Wachstumsinitiative stoßen in der Wärmepumpenbranche auf Zustimmung. Insbesondere die Ankündigungen zur Absenkung der Netzentgelte und der Stromsteuer gehen aus Sicht des BWP in die richtige Richtung. Auch über eine Reduktion der Mehrwertsteuer müsse diskutiert werden.